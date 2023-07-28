Могут поражать Кинжал и Оникс: Подоляк сказал, сколько Украине надо ЗРК Patriot

Недавний ракетный обстрел оккупантами России Одессы показал, что надо усиливать защиту неба на юге, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Украине для защиты всей территории нужно 10-12 систем Patriot - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Украина испытывает дефицит современных зенитных ракетных комплексов. Нужно около 10-12 систем Patriot, чтобы закрыть все воздушное пространство от вражеских ракет агрессора России. Обстрелы Одессы показали, что нужно усиливать небо на юге, а Patriot способны сбивать ракеты Оникс и Кинжал. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью The Guardian он рассказал о том, что Россия использует понятную для Украины тактику – Москва пытается перегрузить украинское ПВО и параллельно применять баллистические ракеты против инфраструктуры.

"Тактика России ясна: они используют массированные атаки беспилотников, чтобы перегрузить наши системы противовоздушной обороны, а затем параллельно они могут использовать баллистические ракеты для атак на инфраструктуру", - отметил Подоляк.

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По его словам, Украине не хватает таких ЗРК, как Patriot. Они могут сбивать ракеты оккупантов нового поколения, среди которых – Оникс и Кинжал.

"Из-за дефицита этих систем мы не можем охватить все части страны", - уточнил Чиновник.

Украине надо 10-12 систем Patriot

Как полагает чиновник, Украине надо 10-12 систем Patriot или ее типа, чтобы можно было защитить всю страну. Обстрелы Одессы продемонстрировали, что усилить ПВО нужно как с экономической, так и с моральной позиции.

"Исправить все это позже будет гораздо дороже, чем обеспечить систему Patriot для защиты юга", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Системы ЗРК Patriot в Украине

На данный момент на балансе ВСУ две системы Patriot. Одну передали США, вторую – ФРГ и Нидерланды. Президент Владимир Зеленский считает, что для защиты неба Украине понадобится 50 батарей Patriot.

Ракетный обстрел Одессы

Страна-агрессор Россия ударила 5 видами ракет по Одессе ночью 23 июля. Оккупанты применили Калибр, Оникс, Х-22, Искандер-К и Искандер-М. Россияне обстреляли исторический центр города и разрушили Спасо-Преображенский собор. Пострадали мирные люди.

В Министерстве обороны Украины сказали, что Россия намеренно запустила неточные ракеты по Одессе. Оккупанты совершили военное преступление и понесут наказание.

Американские журналисты The New York Times считают, что Россия яростно атакует Одессу, поскольку директор Кремля Путин хочет уничтожить инфраструктуру Украины, которая позволяет государству обеспечивать продовольствием мировые страны. Город имеет символическое, экономическое и стратегическое значение.

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