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РФ яростно атакует Одессу: в NYT объяснили, почему город так важен в войне

Анна Ярославская
24 июля 2023, 09:26 обновлено 24 июля, 09:34
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Российским диктатор Путин хочет уничтожить инфраструктуру, позволяющую Украине, как крупному экспортеру зерна, обеспечивать продовольствием мир.
Ракетный удар по Одессе 23 иююля
23 июля РФ атаковала Одессу пятью видами ракет / Коллаж: Главред, фото: t.me/OleksiyKuleba

В июле страна-агрессор и оккупант Россия активизировала атаки на Одессу с воздуха. Город имеет экономическое, символическое и стратегическое значение. И для российского диктатора Путина Одесса занимает особое место в его захватнической войне.

Как пишет The New York Times, после того, как Москва вышла из "зернового соглашения", которое позволяло Украине транспортировать зерно через Черное море (в большей степени именно из Одессы) важность города снова оказалась в центре внимания.

"Последние две ночи принесли одни из самых яростных воздушных атак на Одессу, портовый город на юге Украины, за почти 17-месячную войну. Город на Черном море долгое время был связующим звеном Украины с мировой экономикой и домом для ее самых загруженных портов", - пишет издание.

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С началом полномасштабного вторжения, когда российские военные обрушили ракеты на города и поселки по всей стране, Одесса осталась почти невредимой. Первые сообщения о бомбардировках города произошли почти через месяц после начала российского вторжения. Атаки были направлены на окраины.

Вероятно, Кремль действительно надеялся захватить "Киев за три дня". С южной стороны военные корабли также угрожали украинскому побережью, но РФ планировала оккупировать Одессу, не уничтожая город.

Оккупантов откинули от Киева, но РФ продолжала попытки разрушить украинскую экономику, осуществляя фактическую морскую блокаду портов в Одессе и вокруг нее.

После одной из последних воздушных атак на Одессу украинские чиновники заявили, что Москва больше не намерена отрезать украинские порты, просто заблокировав выход судов. Нацеливаясь на транспортные объекты города ракетами и беспилотниками, Путин хочет уничтожить инфраструктуру, позволяющую Украине, как крупному экспортеру зерна, обеспечивать продовольствием мир.

Три порта, окружающие Одессу, являются крупнейшими в Украине и включают в себя единственный глубоководный порт страны. До войны около 70 процентов общего импорта и экспорта Украины осуществлялось по морю, и почти две трети этой торговли проходило через одесские порты.

Россия в одностороннем порядке вышла из "зернового соглашения". Теперь Москва "не гарантирует безопасность" следующих через море судов, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"А это значит, что они будут атаковать порты, инфраструктуру и, возможно, корабли", - предупредил он.

РФ атаковала Одессу и область с воздуха

В ночь на 24 июля в Одесской области прозвучали взрывы - российские оккупанты в очередной раз атаковали регион. В этот раз под прицелом была портовая инфраструктура реки Дунай.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, четыре часа россияне атаковали порты дронами "Shahed-136". Три дрона уничтожили силы ПВО Украины.

В результате ночной атаки шестеро людей пострадали.

В ночь на 23 июля Россия ударила 5 видами ракет по Одессе. Захватчики применяли такие ракеты, как Калибр, Оникс, Х-22, Искандер-К и Искандер-М. Оккупанты обстреляли исторический центр города. Пострадали люди.

В результате ракетного удара повреждены 25 памяток архитектуры. Среди них Спасо-Преображенский кафедральный собор и Дом ученых, в котором когда-то снимали фильм о мушкетерах

В общем оккупанты выпустили по Одессе 19 ракет. Силам ПВО удалось сбить 9.

Один человек погиб. 21 – пострадал, в том числе четыре ребенка.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России за массовый удар по Одессе ответом. По его словам, нет никакого оправдания преступлениям Москвы, а зло должно быть наказано.

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