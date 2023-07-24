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РФ атаковала Одесскую область: Шахеды били по Дунайским портам, есть пострадавшие

Анна Ярославская
24 июля 2023, 08:20 обновлено 24 июля, 08:30
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Четыре часа россияне атаковали порты дронами "Shahed-136". Три дрона уничтожили силы ПВО Украины.
ГосЧС, дрон
РФ атаковала "Шахедами" Одесскую область / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, Twitter

В ночь на 24 июля в Одесской области прозвучали взрывы - российские оккупанты в очередной раз атаковали регион. В этот раз под прицелом была портовая инфраструктура реки Дунай. Об этом сообщил в Telegram глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, четыре часа россияне атаковали порты дронами "Shahed-136". Три дрона уничтожили силы ПВО Украины.

В результате ночной атаки шестеро людей пострадали. В больницу госпитализировали четырех раненых, один из которых – в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелому. Врачам удалось стабилизировать пациента.

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Еще трое людей получили легкие осколочные ранения и ушибы тела.

"Из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений поднялся пожар, который уже ликвидирован", - написал Кипер.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона, что силами и средствами ППО ВСУ были сбиты три вражеских "Шахеда", однако были и попадания.

По словам Гуменюк, в результате атаки противника есть пострадавшие.

"К сожалению, есть попадание в один из портов. Там разрушен аграрный ангар, в котором хранилось зерно. Повреждены еще несколько резервуаров для других видов грузов, нанесены повреждения портовым объектам, т.е. краны и другое. Но есть информация о трех работниках порта. Последствия атаки уточняются", - сказала она.

Между тем в ОК "Юг" сообщили, что предварительно известно о 4 пострадавших работниках порта, при этом информация еще уточняется.

"Этой ночью почти 4-х часовая атака дронами "Shahed-136" была направлена по портовой инфраструктуре Дуная. 3 дрона уничтожены силами противовоздушной обороны", - говорится в заявлении.

Военные добавили, что в результате удара по ангару с зерновыми в одном из производственных помещений резервуара произошел пожар, который оперативно ликвидирован.

Ракетный удар России по Одессе 23 июля

В ночь на 23 июля Россия ударила 5 видами ракет по Одессе. Захватчики применяли такие ракеты, как Калибр, Оникс, Х-22, Искандер-К и Искандер-М. Оккупанты обстреляли исторический центр города. Пострадали люди.

В результате ракетного удара повреждены 25 памяток архитектуры. Среди них Спасо-Преображенский кафедральный собор и Дом ученых, в котором когда-то снимали фильм о мушкетерах

В общем оккупанты выпустили по Одессе 19 ракет. Силам ПВО удалось сбить 9.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России за массовый удар по Одессе ответом. По его словам, нет никакого оправдания преступлениям Москвы, а зло должно быть наказано.

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