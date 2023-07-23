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Мощный удар по Одессе: РФ намеренно запустила неточные ракеты - Минобороны

Алина Дембицкая
23 июля 2023, 23:07 обновлено 23 июля, 23:07
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В украинском оборонном ведомстве подчеркнули, что это военное преступление, и виновные будут привлечены к ответственности.
Одесса
РФ намеренно запустила неточные ракеты по Одессе / Коллаж: Главред, фото: Украинская служба информации, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия атакует Украину неизбирательным оружием. В частности, российские оккупационные войска специально запустили неточные ракеты для удара по Одессе. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Twitter.

"Россия атакует Украину неизбирательным оружием большой мощности. В частности, ракета Х-22 имеет 50%-ную вероятность поражения цели с отклонением в 300 метров. Фактически это означает, что даже если ракеты Х-22 были нацелены на военные или другие объекты инфраструктуры в Одессе вчера вечером, они могли попасть в них лишь случайно", - говорится в сообщении.

В украинском оборонном ведомстве подчеркнули, что те, кто отдавал приказ и запускал их, прекрасно это понимали.

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"Это военное преступление, и виновные будут привлечены к ответственности", - отметили в Минобороны.

Ракетный удар России по Одессе 23 июля

В ночь на 23 июля Россия ударила 5 видами ракет по Одессе. Захватчики применяли такие ракеты, как Калибр, Оникс, Х-22, Искандер-К и Искандер-М. Оккупанты обстреляли исторический центр города и разрушили Спасо-Преображенский собор. Пострадали люди.

В общем оккупанты выпустили по Одессе 19 ракет. Силам ПВО удалось сбить 9.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России за массовый удар по Одессе ответом. По его словам, нет никакого оправдания преступлениям Москвы, а зло должно быть наказано.

Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал, каким будет ответ ВСУ за Одессу. По словам военного, ответный удар будет нанесен по оккупантам РФ в Крыму. Это особенно выгодно ВСУ, поскольку именно на полуострове создан хаб для войск захватчиков, которые ведут бои с Украиной на запорожском и восточном фронте.

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