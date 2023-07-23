"Взорвалось и взорвалось": попы из УПЦ МП цинично высказались об ударе по Одессе

Промосковские попы не смогли признать, что ракеты по исторической части города были выпущены из российских кораблей.

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Пропутинские священники цинично высказались о ракетном ударе по Одессе / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупанты нагло и безжалостно ударили по Одессе и попали прямо в историческое сердце города. В результате ракетной атаки был практически уничтожен Спасо-Преображеский кафедральный собор. Однако промосковские попы из УПЦ МП, которые находятся на территории Киево-Печерской Лавры, не видят в этом проблемы. Видео с циничными заявлениями уже разлетелось в Сети.

Один из пропутинских священников нагло ответил "взорвалось и взорвалось" на вопрос журналиста о том, видел ли он, что произошло в Одессе.

"Значит воля Господа Бога. Взорвалось и взорвалось. Все под Богом ходим. Я он тоже хожу сюда, умру и все", - сказал один из промосковских попов.

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Другой даже не смог назвать войну войной. Он видит в Украине только "сложную ситуацию" и призвал молиться, чтобы она быстрее закончилась. В то же время он даже не смог признать, что ракеты по мирной исторической части Одессы выпустила именно Россия.

"Атаковал раб рода человеческого, а кому это упало на голову, это одному Богу известно", - нагло ответил поп.

Смотрите видео с циничными заявлениями промосковских попов об ударе по Одессе:

Пропутинские священники цинично высказались о ракетном ударе по Одессе / фото: скриншот

Массированный обстрел Одессы 23 июля

23 июля РФ ночью ударила 5 видами ракет по Одессе. Враг совершил комбинированную атаку по Одессе и области с применением крылатых ракет типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". В результате обстрелов были повреждены гражданские объекты, жилые дома.

Известно, что враг применил 19 ракет, есть попадания в дома. Силам ПВО удалось сбить 9. Сообщается, что в результате удара погиб 1 человек. 19 людей пострадали, 14 из них госпитализированы. Вражеские удары пришлись, в том числе, и на жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил РФ за массовый удар по Одессе. Как отметил президент, сейчас всем пострадавшим в результате ночной атаки врага оказывается необходимая помощь.

В результате ракетного обстрела 25 исторических зданий превратились в руины. Российские оккупанты направили ракеты на исторический центр города, который находится под защитой ЮНЕСКО.

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