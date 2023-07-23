Войска РФ в Крыму ждет удар: Братчук рассказал, как ВСУ ответят за Одессу

Оккупанты страны-агрессора России запустили три типа ракет по Одессе с территории захваченного Крымского полуострова, сказал Сергей Братчук.

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Россия получит ответный удар за ракетную атаку на Одессу - Братчук / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Оккупационные войска России ночью 23 июля нанесли массированный ракетный удар по Одессе. Три типа ракет из 5 видов были запущены с территории захваченного Крыма. Украинские войска нанесут ответный удар, особенно учитывая ситуацию, что полуостров стал огромным хабом для российских войск. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что из 5 типов ракет, которые российские войска запустили по Одессе, 3 типа выпустили с территории захваченного Крымского полуострова.

По словам военного, ответный удар будет нанесен по оккупантам РФ в Крыму. Это особенно выгодно ВСУ, поскольку именно на полуострове создан хаб для войск захватчиков, которые ведут бои с Украиной на запорожском и восточном фронта.

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"Обязательно произойдет обратный ответ. Тем более, что плотность военных объектов на территории Крыма позволяют уничтожать именно их. И они являются приоритетом для Вооруженных Сил Украины. Ведь именно Крым является огромным хабом для оккупационных войск, которые ведут бои с нашими силами на Запорожском и Восточных направлениях", - подчеркнул Сергей Братчук.

Ракетный удар России по Одессе 23 июля

23 июля ночью Россия ударила 5 видами ракет по Одессе. Захватчики применяли такие ракеты, как Калибр, Оникс, Х-22, Искандер-К и Искандер-М. Оккупанты обстреляли исторический центр города и разрушили Спасо-Преображенский собор. Пострадали люди.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России за массовый удар по Одессе ответом. По его словам, нет никакого оправдания преступлениям Москвы, а зло должно быть наказано.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Россия атакует Одессу, чтобы попытаться отрезать Украину от Черного моря. Чиновник считает, что Москва надеется на принятие международным сообществом ее "ультиматума" и даст ей право стать, мол, уникальным зерновым поставщиком.

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