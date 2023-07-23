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РФ атакует Одессу, чтобы попытаться отрезать Украину от Черного моря – Данилов

Андрей Ганчук
23 июля 2023, 10:49 обновлено 23 июля, 10:57
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Украина знает о планах страны-агрессора России и ответит Москве должным образом, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Данилов, Одесса
План Москвы - поставить мир на колени и сделать Россию уникальным зерновым поставщиком, - Данилов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Нацполиция

Агрессор Россия атакует Одессу и Одесскую область, поскольку пытается изолировать Украину от выхода к Черному морю и нивелировать усилия, направленные на перезапуск зернового коридора. Россияне надеются, что мир, дескать, примет их "зерновой ультиматум" и пойдет на возобновление экспорта аммиака,а также снимет часть санкций. В Киеве знают о планах Москвы и отреагируют на ее действия должным образом. Твердую реакцию должно продемонстрировать и мировое сообщество. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что страна-оккупант Россия пытается изолировать Украину от Черного моря и помешать планам по возобновлению работы зернового коридора.

Согласно планам Кремля, должны быть созданы искусственные условия угрозы голода в Африке, сопровождающиеся риском усиления миграции в страны Европы. К тому же Москва добивается отмены санкций, связанных с ограничениями на экспорт.

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"Главная цель ракетных атак россиян на Одессу и регион – это попытка полностью изолировать выход Украины к Черному морю, а путем запугивания предотвратить и нейтрализовать международные усилия по возобновлению функционирования "зернового коридора". По кремлевскому плану должны быть созданы искусственные условия угроз голода, прежде всего, для стран Африки и повышения уровня миграционных опасностей для Европы. Россияне ожидают, что при помощи шантажа принудят Запад к переговорам и принятию путинского "зернового ультиматума" - возобновление экспорта российского аммиака, снятие части санкций и других ограничений", - объяснил ситуацию Данилов.

По его словам, уничтожение инфраструктуры Украины, по планам Москвы, должно сделать мир, дескать, зависимым от российского зерна. В Киеве знают о планах оккупантов и дадут достойный ответ.

"В свою очередь, уничтожение украинской инфраструктуры, обеспечивающей функционирование "зернового коридора", должно сделать мир зависимым от российского зерна и их логистики и возможностей. План – поставить мир на колени и сделать Россию уникальным зерновым поставщиком. После провала идеи "энергетической сверхдержавы" путин хочет стать "зерновой сверхимперией".Украина понимает и осведомлена об этих намерениях, должным образом отреагирует и прежде всего в полной мере ответит на убийства и разрушения", - добавил чиновник.

Секретарь СНБО призвал международное сообщество серьезно отреагировать на действия России.

"Мир и Запад должны проявить твердость и нерушимость и дать свой достойный ответ кремлевской крысе, которая должна заключаться в полноценном восстановлении функционирования украинского "зернового коридора" под гарантии международной безопасности", - подчеркнул Алексей Данилов.

Зерновая сделка

Страна-оккупант Россия ударила по двум портам в Одессе через два дня после заявления в Кремле о выходе Москвы из зерновой сделки. Порты, по которым били российские войска, ранее были задействованы в работе зернового коридора.

Директор РФ Владимир Путин разразился 5 "условиями" Украине для возобновления "зерновой сделки". По его словам, Москва готова выполнять свои обязанности в рамках инициативы, если с России, мол, снимут ограничения, направленные на запрет экспорта зерна и удобрений.

Президент Владимир Зеленский 27 июля провел Ставку Верховного главнокомандующего. Украинский гарант поручил ВСУ, ВМС и МИД организовать работу по перезапуску зерновой сделки.

Другие новости:

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