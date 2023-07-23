Замаливал грехи: Путин пошел ставить свечки в храм сразу после удара по Одессе

Российский диктатор лично поставил свечки перед иконами в главном храме Военно-морских сил РФ.

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Путин пошел ставить свечки в храм после ракетного удара по Одессе / фото: kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин пошел в церковь сразу после того, как его оккупанты ударили по Одессе ракетами и разрушили Спасо-Преображеский собор. Он решил поставить свечи вместе с белорусским диктатором Александром Лукашенко. Об этом сообщает Sky News.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась через несколько часов после удара российскими ракетами по Одессе. Они вместе посетили Морской собор святителя Николая Чудотворца в Кронштадте возле Санкт-Петербурга. Стоит отметить, что он с 2013 года является основным храмом Военно-морского флота РФ.

Диктаторы зашли в храм и Путин лично зажег свечу и поставили её перед иконами.

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Массированный обстрел Одессы 23 июля

23 июля РФ ночью ударила 5 видами ракет по Одессе. Враг совершил комбинированную атаку по Одессе и области с применением крылатых ракет типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". В результате обстрелов были повреждены гражданские объекты, жилые дома.

Известно, что враг применил 19 ракет, есть попадания в дома. Силам ПВО удалось сбить 9. Сообщается, что в результате удара погиб 1 человек. 19 людей пострадали, 14 из них госпитализированы. Вражеские удары пришлись, в том числе, и на жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил РФ за массовый удар по Одессе. Как отметил президент, сейчас всем пострадавшим в результате ночной атаки врага оказывается необходимая помощь.

В результате ракетного обстрела 25 исторических зданий превратились в руины. Российские оккупанты направили ракеты на исторический центр города, который находится под защитой ЮНЕСКО.

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