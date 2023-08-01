Вместо наступления на Киев: Данилов заявил, что вскоре будет второй поход на Москву

Секретарь СНБО подчеркнул, что второй поход на Москву может произойти в скором времени, поскольку в России нарастают протесты "разного цвета недовольных".

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Данилов заявил, что вскоре будет второй поход на Москву / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В связи с ростом протестных настроений в стране-агрессоре России, руководству Кремля нужно готовиться ко второму походу на Москву, вместо сосредоточения усилий на повторном наступлении на Киев. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter.

"Текущая ситуация для Кремля складывается таким образом, что нереализованное желание второго наступления на Киев будет омрачено острой необходимостью готовиться встречать второй поход на Москву", - написал Данилов.

По его мнению, это событие ("второй поход на Москву") может произойти в скором времени, поскольку в России нарастают протесты "разного цвета недовольных", и эту "выдавленную из тюбика пасту" обратно уже не загнать.

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Неудачный бунт Пригожина и ссылка в Беларусь

Как сообщал Главред, 23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин устроил госпереворот. Он обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Тогда Пригожин заявил, что 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с Минобороны.

Однако уже 24 июня вечером Пригожин остановил наступление на Москву и развернул колонны "вагнеровцев". Как стало известно, Александр Лукашенко во время переговоров с Пригожиным уговорил его прекратить наступление на Москву. Уголовное дело против Пригожина в РФ закрыли, а сам главарь наемников ушел в Беларусь.

Впоследствии Пригожин впервые выступил в РБ. Владелец ЧВК Вагнера заявил, что его наемники якобы будут заниматься подготовкой белорусской армии, а участие в войне страны-агрессора России против Украины они не будут принимать.

Недавно политический эксперт Тарас Загородний оценил сценарий возвращения Пригожина. По его словам, Пригожин может появиться в публичном пространстве после того, как ВСУ освободят Бахмут. По мнению аналитика, подобные Пригожину фигуры будут появляться в России, а сам главарь ЧВК показал, как нужно захватывать власть в РФ.

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