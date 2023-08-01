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"Слабое ПВО": эксперт объяснил, мог ли украинский дрон атаковать Москву

Юлия Куришко
1 августа 2023, 16:36 обновлено 1 августа, 16:42
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Сунгуровский раскрыл, мог ли быть беспилотник, который атаковал Москву, именно украинским.
'Слабое ПВО': эксперт объяснил, мог ли украинский дрон атаковать Москву
Сунгуровский прокомментировал атаку на Москву / коллаж: Главред, фото: Главред, Telegram-канал

В интервью Главреду директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал, мог ли быть беспилотник, который попал недавно в Москва-Сити, именно украинским.

"Трудно сказать. Надо посмотреть на обломки этого дрона. Хотя в любом случае такая ситуация нам на руку. Поскольку, с одной стороны, если это российский дрон (что вряд ли), это говорит о низком качестве продукции, которую они изготавливают", - отметил эксперт.

Если это украинский дрон,то это говорит о слабости их противовоздушной обороны.

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"На мой взгляд, это дрон, который запускался с территории России. То есть он не летел от нас, поскольку пока дронов такой дальности у нас нет. А все те публикации и разговоры о том, что Укроборонпром не справляется с задачами, хотя ранее они говорили о наличии дрона с дальностью до 1000 км, могут быть просто специально подготовленной информационной кампанией. Но не зная деталей трудно дать какой - то однозначный ответ", - пояснил Сунгуровский.

По мнению эксперта, в любом случае это говорит о том, что на самом деле российское ПВО оставляет желать лучшего.

"Летел ли дрон с территории Украины или России разницы здесь практически нет из-за слабого ПВО", - добавил он.

"Бавовна" в Москве

Напомним, что ночью 1 августа, в столице РФ прогремели взрывы, дроны атаковали бизнес-центр Москва-Сити. Один из дронов снова попал в бизнес-центр. На 21 этаже башни IQ-квартала Москва-Сити находится Министерство экономического развития РФ.

Известно, что ранее Москву атаковали дроны, прогремел взрыв в 50-этажном здании. Пострадавших якобы нет, пожара не было. При этом башня "IQ-квартала" в "Москва-Сити" эвакуирована после "бавовны".

У Зеленского прокомментировали атаку по Москве. Подоляк отметил, что Москва стремительно привыкает к полноценной войне, которая скоро перейдет на территорию России. По его словам, все, что будет происходить в России - это объективный исторический процесс.

Больше интересных новостей:

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