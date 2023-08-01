'Угроза существует': Песков отреагировал на атаку Москвы и предостерег россиян

Песков подчеркнул, что не сравнивает удар по "Москва-Сити" с терактом 11 сентября 2001 года в США.

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Песков отреагировал на "хлопок" в Москве / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram

Спикер российского президента-диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на вторую, за несколько дней, атаку беспилотников по Москве.

"Вчера, 31 июля, я вам говорил, что, конечно, комментировать с экспертной точки зрения это могут и должны только военные. Действительно, угроза существует, она очевидна, и меры принимаются", - сказал Песков, передает ТСН.

На вопрос пропагандистов, не сравнивает ли Кремль удар по "Москва-Сити" с терактом 11 сентября 2001 года в США, Песков ответил, что не видит аналогий.

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Атака по "Москва-Сити": что известно

Напомним, что Москву атаковали дроны, прогремел взрыв в 50-этажном здании. По данным росСМИ, взрывы прогремели возле комплекса "Москва-Сити". Инциденты связывают с якобы атакой беспилотников.

В ночь на 1 августа центр Москвы второй раз за неделю атаковали беспилотники. Дроны атаковали бизнес-центр Москва-Сити. Один из дронов снова попал в бизнес-центр. На 21 этаже башни IQ-квартала Москва-Сити находится Министерство экономического развития РФ.

У Зеленского прокомментировали атаку по Москве. Подоляк отметил, что Москва стремительно привыкает к полноценной войне, которая скоро перейдет на территорию России.

В Госдепе США отреагировали на атаки дронов на Москву. Украина в праве самостоятельно решать, как именно противостоять российскому вторжению, заявил пресс-секретарь Госдепа США.

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