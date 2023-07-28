Мощная 'бавовна' в Таганроге: в домах повылетали окна, есть пострадавшие

Причиной взрывов пропагандистские росСМИ считают, будто это был прилет ракеты или БПЛА.

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В Таганроге прогремели взрывы / коллаж: Главред, фото: УНИН, Википедия, росСМИ

В Таганроге 28 июля прогремел мощный взрыв. Местные сообщили, что в ближайших домах взрывной волной выбило окна.

Пропагандистские росСМИ пишут, что причиной был прилет ракеты или БПЛА. На видео, которые публикуют очевидцы в Сети, видно, как над городом вздымается густой дым.

В местных пабликах сообщают, что" хлопок "произошел в районе аквапарка" Лазурный " на улице адмирала Крюйса. Речь идет, что сработала сигнализация у машин, известно о по меньшей мере четырех пострадавших.

видео дня

В Тгаганрозе "хлопок" / скриншот: Главред

Смотрите видео о том, как в Таганроге случился хлопок:

Мощный взрыв вызвал в Таганроге немалую воронку и повреждения зданий.

Последствия взрыва в Таганроге / скриншот: Главред

Сообщается, что на месте взрыва в Таганроге нашли обломки и поражающие элементы, характерные для ракет системы С-200 или С-300.

Стало известно, чем атаковали Таганрог / скриншот: Главред

"Бавовна" в России

Напомним, что под Курском в РФ вспыхнул масштабный пожар после атаки дрона. Перед пожаром очевидцы слышали "громкая бавовна". Площадь возгорания - около 2000 кв. м.

Утром 4 июля РФ атаковали беспилотники - произошел мощный пожар под Москвой. Российское Министерство по чрезвычайным делам сообщило, что загорелось складское помещение на площади 400 "квадратов".

В Геническе состав БК оккупантов детонировал несколько часов. Взрывы раздавались не в самом Геническе, а в районе поселка Рыково, он расположен в 18 километрах от райцентра.

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