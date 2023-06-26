РФ атаковала Одессу: ночью в городе прогремели взрывы

В ночь на понедельник, 26 июня, в Украине объявлялась воздушная тревога из-за угрозы применения российскими оккупантами ракет и дронов. В Одессе прогремели взрывы, работали силы ПВО.
Как сообщали в Воздушных силах ВСУ, в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской областях была ракетная опасность - угроза применения баллистического вооружения.
В Кировоградской, Николавевской, Киевской, Одесской областях – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Взрывы в Одессе
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил в Facebook: "Страна-террорист атакует Одесскую область. Силы нашей обороны работают".
После объявления воздушной тревоги из-за угрозы крылатых ракет "Калибр" в Одессе прогремели взрывы.
"В Одессе слышны взрывы. Работает ПВО", - писало издание Думская.
В ОК "Юг" сообщили, что идет боевая работа, работает противовоздушная оборона, в том числе над городом.
Ракетные и дроновые удары РФ по Украине
В ночь на 23 июня в Украине объявлялась воздушная тревога из-за ракетной угрозы. В Хмельницкой области прогремели взрывы.
В Воздушных силах сообщили, что оккупанты нанесли удар по Украине из самолетов стратегической авиации. На этот раз атака была направлена на военный аэродром в Хмельницкой области.
В ночь на 24 июня страна-агрессор и оккупант РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Обломки сбитой ракеты упали на 25-этажное здание в Соломенском районе столицы. Есть погибшие и пострадавшие. Также массированный удар был нанесен по Днепропетровщине.
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