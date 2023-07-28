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Украина может потерять 50% аграрного потенциала: Кущ объяснил, что будет с урожаем этого года

Юлия Куришко
28 июля 2023, 14:43 обновлено 28 июля, 14:52
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Эксперт пояснил, что сейчас для Украины в приоритете стоит вопрос в долгосрочной мотивации фермеров и развития аграрного сектора.
Украина может потерять 50% аграрного потенциала: Кущ объяснил, что будет с урожаем этого года
Кущ рассказал, что произойдет с нынешним урожаем / коллаж: Главред, фото: facebook/oleksandr.kubrakov, Facebook Алексей Кущ

В интервью Главреду экономический эксперт Алексей Кущ рассказал, что будет с урожаем этого года несмотря на атаки России по портовой инфраструктуре в Одессе.

"Основная проблема не в урожае этого года, потому что за счет зерновой инициативы удалось вывезти зерно довоенного урожая, которое было накоплено на складах. А зерно урожая 2022-2023 года постепенно вывезут через так называемые маршруты солидарности", - объясняет Кущ.

Экономический эксперт добавил, что сейчас вопрос стоит в долгосрочной мотивации наших фермеров и развития аграрного сектора.

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"Потихоньку вывезти то, что накопилось и уже выращено, в принципе, не проблема. Даже если какая-то небольшая часть будет испорчена. Вопрос в перспективе на ближайшие годы. В нынешней ситуации с логистикой, государственной политикой, фермеры, особенно мелкие и средние, полностью теряют мотивацию выращивать зерно. Как я уже сказал, в 2024 году Украина может потерять 50% своего аграрного потенциала. И это - основной риск, который нужно рассматривать", - рассказал Алексей Кущ.

РФ атакует порты в Одессе: что известно

Напомним, что в Одесской области в порту россияне уничтожили 60 тысяч тонн зерна. Из-за российской ракетной атаки по порту Черноморска в Одесской области уничтожено 60 тысяч тонн зерна. Зерно должны были отправить "зерновым коридором" еще два месяца назад.

В ISW раскрыли, почему Россия усиливает атаку по украинским портам. власти Кремля пытаются создать ощущение срочности возвращения к Черноморской зерновой инициативе, усиливая атаку по украинским портам.

Гуменюк рассказала, почему россияне пытаются атаковать портовую инфраструктуру Одессы. Армия РФ хочет максимально усложнить ситуацию на южной части фронта.

Россия в Одессе уничтожила зерновые терминалы. Были атакованы порты, которые задействованы в работе зернового коридора. В результате удара были повреждены резервуары и причал Одесского порта.

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