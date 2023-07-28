Украина может потерять 50% аграрного потенциала: Кущ объяснил, что будет с урожаем этого года

В интервью Главреду экономический эксперт Алексей Кущ рассказал, что будет с урожаем этого года несмотря на атаки России по портовой инфраструктуре в Одессе.
"Основная проблема не в урожае этого года, потому что за счет зерновой инициативы удалось вывезти зерно довоенного урожая, которое было накоплено на складах. А зерно урожая 2022-2023 года постепенно вывезут через так называемые маршруты солидарности", - объясняет Кущ.
Экономический эксперт добавил, что сейчас вопрос стоит в долгосрочной мотивации наших фермеров и развития аграрного сектора.
"Потихоньку вывезти то, что накопилось и уже выращено, в принципе, не проблема. Даже если какая-то небольшая часть будет испорчена. Вопрос в перспективе на ближайшие годы. В нынешней ситуации с логистикой, государственной политикой, фермеры, особенно мелкие и средние, полностью теряют мотивацию выращивать зерно. Как я уже сказал, в 2024 году Украина может потерять 50% своего аграрного потенциала. И это - основной риск, который нужно рассматривать", - рассказал Алексей Кущ.
РФ атакует порты в Одессе: что известно
Напомним, что в Одесской области в порту россияне уничтожили 60 тысяч тонн зерна. Из-за российской ракетной атаки по порту Черноморска в Одесской области уничтожено 60 тысяч тонн зерна. Зерно должны были отправить "зерновым коридором" еще два месяца назад.
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