'Вагнер' свозит в Беларусь бронетехнику: заехала 12-я колонна

Белорусская мониторинговая группа сообщила об очередном передвижении "вагнеровцев" к Беларуси и отметила о поступлении 12-й колонны техники.
"12-я колонна с техникой ЧВК "Вагнер" зашла в Беларусь через пункт пропуска Понятовка (РФ) - Звончатка (РБ), и сейчас движется по трассе Р122 к Чаусам (Могилевская область) в сопровождении ГАИ РБ", - сообщили в Telegram-канале "Беларуски Гаюн".
В колонне не менее 50 единиц техники:
- 5 бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"),
- 3 бензовоза,
- автобус,
- 17 фур,
- 3 трала (перевозят экскаватор, бензовоз и бронеавтомобиль "Щука",
- 6 КамАЗов (тент),
- 2 "буханки",
- пикапы и легковые авто.
Это по меньшей мере вторая колонна ЧВК "Вагнер", которая зашла в Беларусь с бронеавтомобилями "Щука".
"Вагнер" в Беларуси
Напомним, что в Беларусь перебросили наемников ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе заявили, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России.
Украинцев предупредили об угрозе - огромная колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь. Украинские пограничники и военные продолжают отслеживать перемещение "вагнеровцев" по Беларуси.
В Беларуси строят лагеря ЧВК Вагнера. Известно, что уже разбили около 298 палаток, а в одной такой может разместиться до 60 человек. Можно сказать, что лагерь разбит примерно на 8 000 человек.
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