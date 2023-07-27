'Вагнер' свозит в Беларусь бронетехнику: заехала 12-я колонна

В Беларусь заехала 12-я колонна с военной техникой "вагнеровцев".

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"Вагнеровцы" свозят военную технику в Беларусь / коллаж: Главред, фото: росСМИ, скриншот: Радио Свобода

Белорусская мониторинговая группа сообщила об очередном передвижении "вагнеровцев" к Беларуси и отметила о поступлении 12-й колонны техники.

"12-я колонна с техникой ЧВК "Вагнер" зашла в Беларусь через пункт пропуска Понятовка (РФ) - Звончатка (РБ), и сейчас движется по трассе Р122 к Чаусам (Могилевская область) в сопровождении ГАИ РБ", - сообщили в Telegram-канале "Беларуски Гаюн".

В колонне не менее 50 единиц техники:

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5 бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"),

3 бензовоза,

автобус,

17 фур,

3 трала (перевозят экскаватор, бензовоз и бронеавтомобиль "Щука",

6 КамАЗов (тент),

2 "буханки",

пикапы и легковые авто.

Это по меньшей мере вторая колонна ЧВК "Вагнер", которая зашла в Беларусь с бронеавтомобилями "Щука".

12-я колонна ЧВК "Вагнер" прибыла в Беларусь / фото: Беларуски Гаюн

"Вагнер" в Беларуси

Напомним, что в Беларусь перебросили наемников ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе заявили, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России.

Украинцев предупредили об угрозе - огромная колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь. Украинские пограничники и военные продолжают отслеживать перемещение "вагнеровцев" по Беларуси.

В Беларуси строят лагеря ЧВК Вагнера. Известно, что уже разбили около 298 палаток, а в одной такой может разместиться до 60 человек. Можно сказать, что лагерь разбит примерно на 8 000 человек.

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