УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Свитан рассказал, какие сценарии готовит Россия против Украины на осень

Юлия Куришко
27 июля 2023, 15:04 обновлено 27 июля, 15:13
248
Оккупанты попытаются продвинуться на Луганском направлении, чтобы выдавить наши войска, считает Свитан.
Свитан рассказал, какие сценарии готовит Россия против Украины на осень
Свитан рассказал об осенних атаках России по Украине / коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОВА, скриншот: видео Youtube

В интервью Главреду полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, какие сценарии готовит Россия против Украины на осень.

"Российские войска попытаются удержаться на сухопутном коридоре, но уже понимают, что ничего не получится. Поэтому они готовятся отходить в Крым с Херсонского направления и идти на Донбасс с Запорожского направления. Россияне попытаются удержаться в Крыму по линии трех переходов - Перекопа, Чонгара и Арабатской стрелки", - считает Свитан.

Также он добавил, что на Восточном фронте россияне попытаются удержаться по линии фронта от Мариуполя на север - Мариуполь, Волноваха, Донецк, Горловка, Попасная, возможно, Лисичанск и до Купянска.

"Кроме того, попытаются продвинуться на Луганском направлении, чтобы выдавить наши войска за Северский Донец, за Оскол, и взять Лиман. Однако на Купянско - Лиманском направлении у них ничего не получится, поскольку нет нужных сил и средств", - добавил эксперт.

К осени противник попытается оставить за собой рубеж с севера на юг - Купянское направление, Сватово, Кременная, Лисичанск, Попасная, Бахмут, Горловка, Донецк, Волноваха и Мариуполь, подытожил Свитан.

Кто такой роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан сделал прогноз по завершению войны в Украине:

Атака России по Украине

Напомним, что в ночь на 27 июля на Хмельнитчине гремели взрывы. Первый заместитель начальника военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин сообщил, что обломки сбитых вражеских ракет упали в населенных пунктах Хмельницкого района.

Стало известно, откуда и когда РФ готова бить ракетами. РФ использовала волнообразную тактику с чередованием различных видов вооружения, и одновременной атаки средствами с разными характеристиками и носителями, отметила Наталья Гуменюк.

Украинцев предупредили об угрозе ракетного удара, потому что РФ подняла в воздух 12 самолетов. В Винницкой области уже были слышны взрывы. По предварительным данным, они были связаны с работой ПВО.

Больше интересных новостей:

война в Украине Роман Свитан
Реклама

Главное за день

Свитан рассказал, какие сценарии готовит Россия против Украины на осень

Свитан рассказал, какие сценарии готовит Россия против Украины на осень

15:04 Украина
Будет настоящая холодина: Украину в августе накроет неприятность

Будет настоящая холодина: Украину в августе накроет неприятность

14:28 Синоптик
В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 15 ноября

В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 15 ноября

13:49 Политика
Все главные новости

Последние новости

15:04

Свитан рассказал, какие сценарии готовит Россия против Украины на осень

14:49

Жена Григория Решетника рассказала про скорое появление девочки в их семье

14:35

Путин скрежетал зубами: Гундяев эпично опозорился на форуме с диктаторомВидео

14:31

3 продукта, которые нельзя консервировать в домашних условиях

14:28

Будет настоящая холодина: Украину в августе накроет неприятность

Осенью Россия уйдет с юга, а весной-летом 2024-го закончится война – СвитанОсенью Россия уйдет с юга, а весной-летом 2024-го закончится война – Свитан
13:49

В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 15 ноября

13:43

Ждала у моря погоды: саблистка из РФ устроила провокацию после вылета от ХарланВидео

13:41

Рада приняла решение: Ткаченко уволили с должности министра культуры

13:20

Настоящее восхищение: безумный торт Тещин язык, который разметают за 2 минуты - рецепт

Реклама
13:12

Гороскоп на неделю с 31 по 6 августа: Весам - расставание, Тельцам - переживания

13:09

Захват РФ Сувалкского коридора с отрывом Балтии от НАТО: Свитан оценил сценарийВидео

12:56

В Украину ворвется серьезное похолодание: синоптик уточнил прогноз погоды на неделю

12:42

В США сделали громкое заявление насчет нового "смертоносного" оружия для ВСУ

12:34

"Этот миг я запомню на всю жизнь": Юлия Санина рассказала, как стала тренером Голосу країни-13Видео

12:33

Почему 28 июля нельзя смотреть на звезды: древние приметы и запреты

12:32

Кому война, кому лакшери: Димопулос засветилась в компании экс-жены олигарха из РФ

12:23

Гороскоп на завтра 28 июля 2023: Водолею – раздражение, Близнецам - депрессия

12:07

Боевики Вагнер стянули в Беларусь более 700 единиц техники: кадры со спутника

12:00

Зеленский неожиданно вручил подарки Залужному и Сырскому ко дням рождения

12:00

Переговоры о выводе войск РФ из Крыма начнутся, когда ВСУ подойдут к перешейку – КиселёвЭксклюзив

Реклама
11:51

Надя Дорофеева упрекнула нового мужа в жадности

11:39

В Раде дали "зеленый свет" продлению военного положения и мобилизации в Украине

10:58

"Чао, бамбино!": Лайма Вайкуле рассекретила, куда исчез Максим ГалкинВидео

10:50

Базу ЧВК Вагнер в Беларуси разнесут ракетами Tomahawk: эксперт назвал условиеВидео

10:42

Фронт, доклады Залужного, Буданова и ПВО: Зеленский провел выездную Ставку

10:25

Угроза не для Украины: Свитан рассказал, зачем ЧВК "Вагнер" переместили в БеларусьВидео

10:23

Женщина показала, как дешево удалить пятна на ковре: даже снимать не нужноВидео

10:15

Вкусно, но нельзя: кому противопоказана вареная кукуруза

09:54

Кубраков о заседании совета Украина-НАТО: Нельзя допустить блокады Черного моря российскими войсками

09:52

ВСУ начали крупное наступление на юге, операция набирает обороты – Bloomberg

09:50

Украине грозит новый удар: стало известно, откуда и когда РФ готова бить ракетами

09:24

"Будут гайки": Карась рассказал, как потеря Запорожья повлияет на события в РоссииВидео

08:57

Пароль "женский спорт": Пригожин держал гарем в отеле в Петербурге — СМИ

08:41

Станет любимым блюдом: как правильно заваривать кускус

08:13

"Большое испытание": в Пентагоне назвали главное направление контрнаступления ВСУ - NYT

08:06

На Запорожье ВСУ смяли оборону РФ и прорвались вперед на 2,5 километра – ISW

07:26

Черноморский флот РФ не сможет устроить блокаду Украины - ISW

06:47

Шпионские игры и темпы поставки оружия Украинемнение

06:41

Ночная ракетная атака РФ: в Хмельницкой области гремели взрывы

05:45

О Донбассе думать рано, ВСУ первым освободят Крым – военныйВидео

Реклама
04:27

Путину приготовиться: Подоляк назвал три ключевых фактора для распада РоссииВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 27 июля

03:30

Карась спрогнозировал, чего ждать ВСУ от группировки врага под Купянском

02:13

"Будут воевать до последнего": Карась объяснил, зачем Лукашенко нужны "вагнеровцы"Видео

01:45

Муж Рианны засветил новое украшение с танками в Z-стилистике

01:30

"За Крым будут держаться зубами": Загородний оценил сценарий поражений РоссииВидео

01:15

Талантливы во всем: 4 особых знака, имеющих необычные способности

00:19

ВСУ ликвидировали важного российского офицера в "больших погонах"

26 июля, среда
23:34

"Оккупантам следует бежать": Зеленский намекнул на новую "бавовну" на Крымском мосту

23:31

69-летний легендарный рестлер Халк Хоган женится в третий раз

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять