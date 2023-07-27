Оккупанты попытаются продвинуться на Луганском направлении, чтобы выдавить наши войска, считает Свитан.

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Свитан рассказал об осенних атаках России по Украине / коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОВА, скриншот: видео Youtube

В интервью Главреду полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, какие сценарии готовит Россия против Украины на осень.

"Российские войска попытаются удержаться на сухопутном коридоре, но уже понимают, что ничего не получится. Поэтому они готовятся отходить в Крым с Херсонского направления и идти на Донбасс с Запорожского направления. Россияне попытаются удержаться в Крыму по линии трех переходов - Перекопа, Чонгара и Арабатской стрелки", - считает Свитан.

Также он добавил, что на Восточном фронте россияне попытаются удержаться по линии фронта от Мариуполя на север - Мариуполь, Волноваха, Донецк, Горловка, Попасная, возможно, Лисичанск и до Купянска.

"Кроме того, попытаются продвинуться на Луганском направлении, чтобы выдавить наши войска за Северский Донец, за Оскол, и взять Лиман. Однако на Купянско - Лиманском направлении у них ничего не получится, поскольку нет нужных сил и средств", - добавил эксперт.

К осени противник попытается оставить за собой рубеж с севера на юг - Купянское направление, Сватово, Кременная, Лисичанск, Попасная, Бахмут, Горловка, Донецк, Волноваха и Мариуполь, подытожил Свитан.

Кто такой роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан сделал прогноз по завершению войны в Украине:

Атака России по Украине

Напомним, что в ночь на 27 июля на Хмельнитчине гремели взрывы. Первый заместитель начальника военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин сообщил, что обломки сбитых вражеских ракет упали в населенных пунктах Хмельницкого района.

Стало известно, откуда и когда РФ готова бить ракетами. РФ использовала волнообразную тактику с чередованием различных видов вооружения, и одновременной атаки средствами с разными характеристиками и носителями, отметила Наталья Гуменюк.

Украинцев предупредили об угрозе ракетного удара, потому что РФ подняла в воздух 12 самолетов. В Винницкой области уже были слышны взрывы. По предварительным данным, они были связаны с работой ПВО.

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