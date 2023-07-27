УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Рада приняла решение: Ткаченко уволили с должности министра культуры

Юлия Куришко
27 июля 2023, 13:41 обновлено 27 июля, 14:07
31
Вопрос назначения нового министра будут рассматривать позже, заявил Железняк.
Рада приняла решение: Ткаченко уволили с должности министра культуры
В парламенте поддержали отставку Ткаченко / коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/yzheleznyak

Парламент поддержал отставку с должности министра культуры и информационной политики Ткаченко Александра.

Как отметил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, что вопрос назначения нового министра сегодня не стоит в повестке дня и скорее всего не будет на этой неделе.

"За" отставку министра проголосовал 321 депутат.

видео дня
Рада приняла решение: Ткаченко уволили с должности министра культуры
Праламент поддержал решение Ткаченко уйти в отставку / скриншот: t.me/yzheleznyak

Отставка Ткаченко: что известно

Напомним, что 20 июля министр культуры Ткаченко подал в отставку. Ткаченко отметил, что "и частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура – это щит нашей идентичности и наших границ".

Кстати, как ранее сообщал Главред, 11 ноября 2022 года министр культуры Александр Ткаченко подавал в отставку. По его словам, правительство блокирует создание госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия. Также одной из причин отставки является бюджет на культуру в 2022 году.

Больше интересных новостей:

Александр Ткаченко новости Украины
Реклама

Главное за день

В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 15 ноября

В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 15 ноября

13:49 Политика
Рада приняла решение: Ткаченко уволили с должности министра культуры

Рада приняла решение: Ткаченко уволили с должности министра культуры

13:41 Украина
В США сделали громкое заявление насчет нового "смертоносного" оружия для ВСУ

В США сделали громкое заявление насчет нового "смертоносного" оружия для ВСУ

12:42 Мир
Все главные новости

Последние новости

13:49

В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 15 ноября

13:43

Ждала у моря погоды: саблистка из РФ устроила провокацию после вылета от ХарланВидео

13:41

Рада приняла решение: Ткаченко уволили с должности министра культуры

13:20

Настоящее восхищение: безумный торт Тещин язык, который разметают за 2 минуты - рецепт

13:12

Гороскоп на неделю с 31 по 6 августа: Весам - расставание, Тельцам - переживания

Осенью Россия уйдет с юга, а весной-летом 2024-го закончится война – СвитанОсенью Россия уйдет с юга, а весной-летом 2024-го закончится война – Свитан
13:09

Захват РФ Сувалкского коридора с отрывом Балтии от НАТО: Свитан оценил сценарийВидео

12:56

В Украину ворвется серьезное похолодание: синоптик уточнил прогноз погоды на неделю

12:42

В США сделали громкое заявление насчет нового "смертоносного" оружия для ВСУ

12:34

"Этот миг я запомню на всю жизнь": Юлия Санина рассказала, как стала тренером Голосу країни-13Видео

Реклама
12:33

Почему 28 июля нельзя смотреть на звезды: древние приметы и запреты

12:32

Кому война, кому лакшери: Димопулос засветилась в компании экс-жены олигарха из РФ

12:23

Гороскоп на завтра 28 июля 2023: Водолею – раздражение, Близнецам - депрессия

12:07

Боевики Вагнер стянули в Беларусь более 700 единиц техники: кадры со спутника

12:00

Зеленский неожиданно вручил подарки Залужному и Сырскому ко дням рождения

12:00

Переговоры о выводе войск РФ из Крыма начнутся, когда ВСУ подойдут к перешейку – КиселёвЭксклюзив

11:51

Надя Дорофеева упрекнула нового мужа в жадности

11:39

В Раде дали "зеленый свет" продлению военного положения и мобилизации в Украине

10:58

"Чао, бамбино!": Лайма Вайкуле рассекретила, куда исчез Максим ГалкинВидео

10:50

Базу ЧВК Вагнер в Беларуси разнесут ракетами Tomahawk: эксперт назвал условиеВидео

10:42

Фронт, доклады Залужного, Буданова и ПВО: Зеленский провел выездную Ставку

Реклама
10:25

Угроза не для Украины: Свитан рассказал, зачем ЧВК "Вагнер" переместили в БеларусьВидео

10:23

Женщина показала, как дешево удалить пятна на ковре: даже снимать не нужноВидео

10:15

Вкусно, но нельзя: кому противопоказана вареная кукуруза

09:54

Кубраков о заседании совета Украина-НАТО: Нельзя допустить блокады Черного моря российскими войсками

09:52

ВСУ начали крупное наступление на юге, операция набирает обороты – Bloomberg

09:50

Украине грозит новый удар: стало известно, откуда и когда РФ готова бить ракетами

09:24

"Будут гайки": Карась рассказал, как потеря Запорожья повлияет на события в РоссииВидео

08:57

Пароль "женский спорт": Пригожин держал гарем в отеле в Петербурге — СМИ

08:41

Станет любимым блюдом: как правильно заваривать кускус

08:13

"Большое испытание": в Пентагоне назвали главное направление контрнаступления ВСУ - NYT

08:06

На Запорожье ВСУ смяли оборону РФ и прорвались вперед на 2,5 километра – ISW

07:26

Черноморский флот РФ не сможет устроить блокаду Украины - ISW

06:47

Шпионские игры и темпы поставки оружия Украинемнение

06:41

Ночная ракетная атака РФ: в Хмельницкой области гремели взрывы

05:45

О Донбассе думать рано, ВСУ первым освободят Крым – военныйВидео

04:27

Путину приготовиться: Подоляк назвал три ключевых фактора для распада РоссииВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 27 июля

03:30

Карась спрогнозировал, чего ждать ВСУ от группировки врага под Купянском

02:13

"Будут воевать до последнего": Карась объяснил, зачем Лукашенко нужны "вагнеровцы"Видео

01:45

Муж Рианны засветил новое украшение с танками в Z-стилистике

Реклама
01:30

"За Крым будут держаться зубами": Загородний оценил сценарий поражений РоссииВидео

01:15

Талантливы во всем: 4 особых знака, имеющих необычные способности

00:19

ВСУ ликвидировали важного российского офицера в "больших погонах"

26 июля, среда
23:34

"Оккупантам следует бежать": Зеленский намекнул на новую "бавовну" на Крымском мосту

23:31

69-летний легендарный рестлер Халк Хоган женится в третий раз

23:06

В Белом доме поведали, в каких странах украинские пилоты будут осваивать "F-16"

22:57

"Результаты очень-очень неплохие": Зеленский заинтриговал успехами ВСУ на фронтеВидео

22:32

ВСУ "задвухсотили" российского пропагандиста и приспешника Кадырова по кличке "Карлссон"

22:25

Удар России по Украине: силы ПВО уничтожили более 30 ракет врага

22:21

Все усеяно трупами: РФ бросает раненных на поле боя, чтобы не платить компенсации

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять