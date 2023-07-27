Рада приняла решение: Ткаченко уволили с должности министра культуры

Вопрос назначения нового министра будут рассматривать позже, заявил Железняк.

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В парламенте поддержали отставку Ткаченко / коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/yzheleznyak

Парламент поддержал отставку с должности министра культуры и информационной политики Ткаченко Александра.

Как отметил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, что вопрос назначения нового министра сегодня не стоит в повестке дня и скорее всего не будет на этой неделе.

"За" отставку министра проголосовал 321 депутат.

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Праламент поддержал решение Ткаченко уйти в отставку / скриншот: t.me/yzheleznyak

Отставка Ткаченко: что известно

Напомним, что 20 июля министр культуры Ткаченко подал в отставку. Ткаченко отметил, что "и частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура – это щит нашей идентичности и наших границ".

Кстати, как ранее сообщал Главред, 11 ноября 2022 года министр культуры Александр Ткаченко подавал в отставку. По его словам, правительство блокирует создание госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия. Также одной из причин отставки является бюджет на культуру в 2022 году.

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