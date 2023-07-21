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Министр культуры Ткаченко подал в отставку

Анна Ярославская
21 июля 2023, 09:22 обновлено 21 июля, 09:28
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Причиной своего решения Александр Ткаченко назвал "волну недоразумения по поводу важности культуры во время войны".
Александр Ткаченко
Александр Ткаченко подал заявление об отставке / УНИАН

Министр культуры Украины Александр Ткаченко вечером 20 июля подал заявление об отставке. Об этом он сообщил поздно вечером в своем Telegram-канале.

"Принес сегодня вечером премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны. Лишь потом удивился заявлению Президента по этому же вопросу. Культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, а за людей, а люди – это наша память, история, язык, творчество несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего", – говорится в сообщении.

Ткаченко отметил, что "и частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура – это щит нашей идентичности и наших границ".

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"И это принципиальная моя позиция против других", – добавил он.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 20 июля заявил, что уже попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины.

"Музеи, культурные центры, символы, сериалы все это важно, но сейчас другие приоритеты. Находите внебюджетные денежные средства. Не государственные. Итак, я предложил главе правительства два шага. Первый – найти внебюджетные средства на проекты, которые действительно нужны сейчас. В мире есть люди, которые могут помочь. А второе: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", – сказал президент.

Как сообщал Главред, 11 ноября 2022 года министр Культуры Александр Ткаченко уже писал заявление об отставке. По его словам, среди основных причин, такого решения была передача Госкино в управление Кабинета министров. Однако тогда документ не зарегистрировали в Верховной Раде.

Напомним, в январе заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных Сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания.

Ранее вокруг Минобороны Украины разгорелся скандал. 21 января издание Зеркало недели опубликовало статью, ссылаясь на "слитые" документы, в которой сравнивались цены закупок продуктов для военнослужащих и цены на эти же продукты в супермаркете.

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