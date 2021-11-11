Министр культуры Александр Ткаченко подал в отставку

Александр Ткаченко / УНИАН

Сегодня, 11 ноября, министр Культуры Александр Ткаченко написал заявление об отставке.

Как написал Ткаченко в Facebook, среди основных причин, это передача Госкино в управление Кабинета министров и бюджет на сферу культуры в 2022 году.

"Сегодня написал заявление об отставке… отчет в Раде не за горами. Сегодня отправил свое заявление председателю ВР Руслану Стефанчуку", - отметил Ткаченко.

Ткаченко уточнил, что не может согласиться с этим решением. Кроме того, по его словам, правительство блокирует создание Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия. Также одной из причин отставки также является бюджет на культуру в 2022 году.

"Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют - не мой концепт и ценности. И характер обсуждения, и финальная сумма для меня неприемлемы", - добавил министр.

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Также министр привел в пример решение правительства о создании Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия. По его словам, после этого через несколько месяцев министерство получило письмо от премьера об отзыве представления министерства на создание этих институтов.

"Эти полтора года были действительно безумными. Хоть и эмоционально сложные, но очень вдохновляющие. Особенно поездки по Украине и знакомство с людьми, искренне болеющими за украинскую культуру. Я безгранично благодарен своим сподвижникам в регионах, команде в министерстве, а также коллегам из фракции "Слуга народа". За доверие спасибо президенту", – написал Ткаченко.

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