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Как сделать украинский язык не просто государственным, а реально основным: Ткаченко раскрыл рецепт

20 апреля 2021, 10:08
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Украинский является де-факто преобладающим языком, но многие люди используют русский в быту. Поэтому важна промоция украинского языка.

Ткаченко
Ткаченко заявил, что является приверженцем "мягкой украинизации" / УНИАН

Рано или поздно украинский язык может стать не просто государственным, а реально основным языком в Украине.

Такое мнение озвучил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в интервью РБК-Украина. По его словам, он является приверженцем так называемой мягкой украинизации.

"Мне кажется, что для идентификации украинцев язык крайне важен, потому что на украинском языке можно создавать украинские нарративы. Но отталкивать ту часть русскоязычного населения, которая считает себя патриотами, которая является украинцами по сути, точно не стоит", - сказал Ткаченко.

По словам министра, украинский является де-факто преобладающим языком, но многие люди используют русский в быту. Поэтому важна промоция украинского языка.

"У нас есть платформы, созданные для бесплатного изучения украинского языка, в ближайшие дни будет принята государственная программа поддержки украинского языка. И, безусловно, этот процесс важен не только для всего населения, но прежде всего для молодого поколения, для которого естественно говорить на украинском языке. У меня ребенок говорит по-украински дома, мы все по-украински говорим. Но я заметил недавно такой интересный момент: он когда на русский переходит, то уже говорит с украинским акцентом", - рассказал Ткаченко.

Читайте такжеНицой объяснила, чем грозит заявление Мендель об "украинском русском языке"Министр также добавил, что не понимает значение словосочетания "украинский русский язык", потому что нет такой дефиниции.

Напомним, 4 апреля пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила о том, что Россия не является монополистом и собственником русского языка. По ее словам, "украинский русский" также является частью культурного разнообразия Украины.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отметил, что заявления Мендель идут в разрез с позицией главы государства.

Ранее глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что в Украине нужно приветствовать развитие русского языка, на котором говорят миллионы граждан, и позволять ему свободно развиваться.

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