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Мендель сделала громкое заявление об "украинском" русском языке

4 апреля 2021, 22:33
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Украинский русский является частью культурного разнообразия, уверена пресс-секретарь Владимира Зеленского.

Юлия Мендель
Юлия Мендель / Главред

Россия не является монополистом и собственником русского языка, заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Как подчеркнула она в эфире канала Дом, "украинский русский", является также частью культурного разнообразия Украины.

"Россия не является монополистом на русский язык. И нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык", — говорит пресс-секретарь президента.

По ее мнению, вопрос языка отдельные политики "откровенно используют для организации своих спекуляций и конфликтов", особенно в период выборов.

"Спекуляции на тему языка являются лицемерным способом удерживать политических поклонников…. От принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском. Зато политические любимцы регионов, в которых преимущественно звучит русская речь, по всем углам начали рассказывать о насильственном насаждении государственного украинского языка", — сказала Мендель

Пресс-секретарь президента подчеркнула, что, безусловно, украинский язык должен быть защищён.

"Украинский язык, как и идентичность, — это куда большее явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока ещё неосознанное богатство. А русский, точнее, украинский русский, — это часть культурного разнообразия нашей страны", — акцентировала пресс-секретарь президента.

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Русский язык в Украине:

  • Ранее глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине нужно приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы граждан, и позволять ему свободно развиваться.
  • Государственным в нашей стране может быть только украинский, однако русский является частью нашей культурной ауры и тоже принадлежит украинцам, считает он.
  • Глава МВД добавил, что в условиях гибридной войны России против украинского государства, в которой большую роль играет пропаганда, наше государство обязано использовать русский для контрпропаганды.
  • Аваков подчеркнул, что на русском в мире говорят около 300 млн человек, и только половина из них живет на российской территории.
русский язык новости Украины Юлия Мендель
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