В Украине должен свободно развиваться наш русский язык – Аваков

Русский – часть украинской культурной ауры, полагает глава МВД.
Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине нужно приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы граждан, и позволять ему свободно развиваться.
Государственным в нашей стране может быть только украинский, однако русский является частью нашей культурной ауры и тоже принадлежит украинцам, написал министр на своей странице в Facebook.
Чиновник добавил, что в условиях гибридной войны России против украинского государства, в которой большую роль играет пропаганда, наше государство обязано использовать русский для контрпропаганды.
Аваков подчеркнул, что на русском в мире говорят около 300 млн человек, и только половина из них живет на российской территории.
"…Старший по происхождению украинский язык безусловно богаче, образней и ярче русского – спорьте кто желает – но нашей, украинской культуре, принадлежит и весь корпус литературного наследия наших классиков, в том числе, писавших на русском...", – отметил глава МВД.
Читайте такжеДанилов призывает отказаться от русского языка из-за ПутинаРанее Арсен Аваков дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором поднял тему использования русского языка в Украине.
Министр внутренних дел заявил, что русский язык не является собственностью России. Член Кабмина также сказал, что этот язык и русская языковая культура в значительной степени принадлежат гражданам Украины.
- Справка. Русский язык является государственным в РФ.
- Отношения между Украиной и Россией испортились после Революции достоинства, которая началась в Киеве в ноябре 2013 года.
- В результате революции власть потерял тогдашний пророссийский президент Виктор Янукович – он сбежал в РФ и призвал Кремль ввести войска в Украину.
- После этого власти России начали агрессию против украинского государства – был захвачен Крым, и начался конфликт Донбассе. Также российская сторона начала использовать против Украины пропаганду.
- Киев решил максимально дистанцироваться от Москвы. Некоторые активисты и чиновники называли русский языком агрессора и призывали использовать только украинский.