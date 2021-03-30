В Украине должен свободно развиваться наш русский язык – Аваков

Арсен Аваков сказал, что в Украине нужно позволить свободно развиваться нашему русскому языку / УНИАН

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине нужно приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы граждан, и позволять ему свободно развиваться.

Государственным в нашей стране может быть только украинский, однако русский является частью нашей культурной ауры и тоже принадлежит украинцам, написал министр на своей странице в Facebook.

Чиновник добавил, что в условиях гибридной войны России против украинского государства, в которой большую роль играет пропаганда, наше государство обязано использовать русский для контрпропаганды.

Аваков подчеркнул, что на русском в мире говорят около 300 млн человек, и только половина из них живет на российской территории.

"…Старший по происхождению украинский язык безусловно богаче, образней и ярче русского – спорьте кто желает – но нашей, украинской культуре, принадлежит и весь корпус литературного наследия наших классиков, в том числе, писавших на русском...", – отметил глава МВД.

Читайте такжеДанилов призывает отказаться от русского языка из-за ПутинаРанее Арсен Аваков дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором поднял тему использования русского языка в Украине.

Министр внутренних дел заявил, что русский язык не является собственностью России. Член Кабмина также сказал, что этот язык и русская языковая культура в значительной степени принадлежат гражданам Украины.