Аваков отказался отдавать русский язык россиянам

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что русский (он же слобожанский) язык и русская языковая культура в значительной степени принадлежат и украинцам.
Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что русский язык и соответствующая языковая культура принадлежит не только Российской Федерации, но и Украине. Об этом чиновник заявил в интервью журналисту и медиаменеджеру Дмитрию Гордону.
Аваков также предложил организовать всемирное вещание украинских телеканалов. Гордон поинтересовался у министра внутренних дел, способен ли официальный Киев инициировать запрет на вещание российских телеканалов по всему миру.
"Не знаю, как это возможно, я бы лучше сделал по-другому. Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы [вещали ‒ Главред] по всему миру, в том числе русскоязычный. Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык, в нашем случае не принадлежит России. В Украине государственный язык – украинский. Но русский язык и русская языковая культура в значительной степени принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?", - сказал Аваков.
Читайте также"Лучше кормить своих, чем российских": Аваков рассказал, что нужно делать с олигархами
Напомним, ранее сообщалось:
- С 16 января 2021 года в Украине вступил закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он гарантирует каждому украинцу обслуживание на государственном языке.
- Причем, как говорится в законе, участники общения могут перейти на другой язык по обоюдному согласию, но первое обращение к клиенту обязано быть на украинском языке.
- За повторное нарушение закона придется заплатить штраф - в размере от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен).
- "О штрафах. Они не касаются граждан и никоим образом не могут применяться к посетителям и клиентам. Говоря о штрафах, речь идет именно о субъектах хозяйствования и только в случае, если их сотрудники откажутся общаться на украинском языке", — именно так объяснял принципы работы закона министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.