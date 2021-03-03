Аваков отказался отдавать русский язык россиянам

Арсен Аваков / УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что русский язык и соответствующая языковая культура принадлежит не только Российской Федерации, но и Украине. Об этом чиновник заявил в интервью журналисту и медиаменеджеру Дмитрию Гордону.

Аваков также предложил организовать всемирное вещание украинских телеканалов. Гордон поинтересовался у министра внутренних дел, способен ли официальный Киев инициировать запрет на вещание российских телеканалов по всему миру.

"Не знаю, как это возможно, я бы лучше сделал по-другому. Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы [вещали ‒ Главред] по всему миру, в том числе русскоязычный. Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык, в нашем случае не принадлежит России. В Украине государственный язык – украинский. Но русский язык и русская языковая культура в значительной степени принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?", - сказал Аваков.

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