Аваков рассказал о планах России и тотальном наступлении

Аваков высказался о войне России и Украины / УНИАН

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина готова к полномасштабному военному вторжению России, даже если президент РФ Владимир Путин отдаст такой приказ неожиданно.

"Мы к этому готовы полностью. Вся система готова. Мы четко понимаем, с кем мы имеем дело, как, когда может быть сделано. У нас есть планы: открытые, закрытые, секретные, тайные приказы. Все у нас есть. Мы это четко понимаем. А дальше – каждый на своем месте", – заверил Аваков в интервью для YouTube-канала В гостях у Гордона.

В то же время Аваков заявил, что не не верит в "тотальное наступление россиян".

"Это потеря будет сокрушительная для них. У нас тоже, к сожалению, но это будет катастрофа и для них", – добавил министр.

Аваков назвал неспособность России взять события в Беларуси под полный контроль доказательством того, что "колосс на глиняных ногах".

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Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:

В Берлине 12 января прошли переговоры советников лидеров стран Нормандского формата по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.

В Кремле заявили, что по итогам дискуссии сторонам не удалось найти компромисс, однако была достигнута договоренность о проведении нового переговорного раунда.

Участник переговорного процесса, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак считает, что на Донбассе соблюдается относительное перемирие.

В Кремле отвергают возможность проведения Украиной освободительной операции по возвращению ОРДЛО.