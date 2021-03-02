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Аваков откровенно высказался о легализации марихуаны

2 марта 2021, 20:33
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Министр заверил, что согласен с возможностью выдавать препараты, содержащие каннабиноиды, по рецепту для пациента, чтобы смягчать боль.

Аваков
Аваков высказался о легализации марихуаны / УНИАН

Глава МВД Арсен Аваков выступил категорически против легализации выращивания марихуаны в Украине. Это приведет к ухудшению ситуации и тяге к тяжелым наркотикам.

Министр заверил, что согласен с возможностью выдавать препараты, содержащие каннабиноиды, по рецепту для пациента, чтобы смягчать боль. Но не хочет, чтобы в Украине все могли выращивать и курить марихуанну.

"Я не против того, чтобы каннабиноиды выдавались по рецепту. Но я категорически против, чтобы разрешить выращивать марихуанну где-то на подоконнике и при необходимости покуривать. Потому что марихуанна - это открытая дорога к более тяжелым наркотикам. Считаю, что некоторые страны, которые это легализовали, кое-кто и жалеет уже. Тут не надо торопиться. Это создаст в и без того нашей непростой жизни тягу к более тяжелым наркотикам", - сказал Аваков в программе В гостях у Дмитрия Гордона.

  • Санкции Украины против телеканалов 112, NewsOne и ZIK не останутся без ответа со стороны России. Украинскому государству следует готовиться к провокациям внутри страны. Весной может произойти обострение военного конфликта на Донбассе. Киев не верит в полномасштабное наступление российских войск, однако готовится к потенциальной реализации такого сценария, сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью изданию Гордон
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что власть пророссийскому политику и куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку дал пятый президент Украины Петр Порошенко. Такое мнение Аваков высказал в интервью 1+1. По мнению министра, Порошенко способствовал тому, чтобы дать власть Медведчуку из-за его влияния на процесс обмена пленными с Россией.
МВД марихуана Арсен Аваков новости Украины
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