Аваков откровенно высказался о легализации марихуаны

Министр заверил, что согласен с возможностью выдавать препараты, содержащие каннабиноиды, по рецепту для пациента, чтобы смягчать боль.
Глава МВД Арсен Аваков выступил категорически против легализации выращивания марихуаны в Украине. Это приведет к ухудшению ситуации и тяге к тяжелым наркотикам.
Министр заверил, что согласен с возможностью выдавать препараты, содержащие каннабиноиды, по рецепту для пациента, чтобы смягчать боль. Но не хочет, чтобы в Украине все могли выращивать и курить марихуанну.
"Я не против того, чтобы каннабиноиды выдавались по рецепту. Но я категорически против, чтобы разрешить выращивать марихуанну где-то на подоконнике и при необходимости покуривать. Потому что марихуанна - это открытая дорога к более тяжелым наркотикам. Считаю, что некоторые страны, которые это легализовали, кое-кто и жалеет уже. Тут не надо торопиться. Это создаст в и без того нашей непростой жизни тягу к более тяжелым наркотикам", - сказал Аваков в программе В гостях у Дмитрия Гордона.
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