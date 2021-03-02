Аваков откровенно высказался о легализации марихуаны

Аваков высказался о легализации марихуаны / УНИАН

Глава МВД Арсен Аваков выступил категорически против легализации выращивания марихуаны в Украине. Это приведет к ухудшению ситуации и тяге к тяжелым наркотикам.

Министр заверил, что согласен с возможностью выдавать препараты, содержащие каннабиноиды, по рецепту для пациента, чтобы смягчать боль. Но не хочет, чтобы в Украине все могли выращивать и курить марихуанну.

"Я не против того, чтобы каннабиноиды выдавались по рецепту. Но я категорически против, чтобы разрешить выращивать марихуанну где-то на подоконнике и при необходимости покуривать. Потому что марихуанна - это открытая дорога к более тяжелым наркотикам. Считаю, что некоторые страны, которые это легализовали, кое-кто и жалеет уже. Тут не надо торопиться. Это создаст в и без того нашей непростой жизни тягу к более тяжелым наркотикам", - сказал Аваков в программе В гостях у Дмитрия Гордона.