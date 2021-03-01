Аваков объяснил, почему Зеленскому не удалось договориться с Путиным

Встреча лидеров стран "нормандского формата" в Париже / Reuters

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал ситуацию вокруг украинско-российских отношений и переговоров с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как подчеркнул он в интервью в программе VIP с Натальей Мосейчук, он предупреждал главу государства о том, что с РФ будет тяжело достигнуть договоренностей.

"Когда мы ехали год назад на Парижский саммит, я говорил президенту, что вы конечно же попробуйте. Но мой опыт подсказывал, что вряд ли что-то получится с Путиным, потому что для Путина независимая Украина — это нонсенс", — сказал министр внутренних дел.

По словам Авакова, Зеленский — человек с критическим складом ума, и он убедился, что договориться с главой РФ не получается.

"Если для него раньше это была одна из версий поведения, то теперь манера поведения, которую он демонстрирует — это его убеждения. Я надеюсь на это", — добавил глава МВД.

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