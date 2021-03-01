УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Аваков объяснил, почему Зеленскому не удалось договориться с Путиным

1 марта 2021, 19:56

Владимир Зеленский убедился, что договориться с главой РФ не получается, говорит глава МВД.

Нормандский формат
Встреча лидеров стран "нормандского формата" в Париже / Reuters

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал ситуацию вокруг украинско-российских отношений и переговоров с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как подчеркнул он в интервью в программе VIP с Натальей Мосейчук, он предупреждал главу государства о том, что с РФ будет тяжело достигнуть договоренностей.

"Когда мы ехали год назад на Парижский саммит, я говорил президенту, что вы конечно же попробуйте. Но мой опыт подсказывал, что вряд ли что-то получится с Путиным, потому что для Путина независимая Украина — это нонсенс", — сказал министр внутренних дел.

По словам Авакова, Зеленский — человек с критическим складом ума, и он убедился, что договориться с главой РФ не получается.

"Если для него раньше это была одна из версий поведения, то теперь манера поведения, которую он демонстрирует — это его убеждения. Я надеюсь на это", — добавил глава МВД.

Читайте такжеКравчук припечатал Путина и назвал его врагом Украины

Переговоры по Донбассу:

новости России Владимир Зеленский Владимир Путин Арсен Аваков новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Аваков объяснил, почему Зеленскому не удалось договориться с Путиным». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
У Кравчука назвали сроки завершения войны на ДонбассеУ Кравчука назвали сроки завершения войны на Донбассе В Крыму дерзко ответили на заявление Байдена о признании полуостроваВ Крыму дерзко ответили на заявление Байдена о признании полуострова "Выкинуть Россию силой": Кравчук рассказал о решении вопроса с Донбассом"Выкинуть Россию силой": Кравчук рассказал о решении вопроса с Донбассом Новый канал, который создали из трех закрытых, проработал менее двух часовНовый канал, который создали из трех закрытых, проработал менее двух часов В Госдуме отреагировали на отказ Вашингтона признать Крым российскимВ Госдуме отреагировали на отказ Вашингтона признать Крым российским
Следующий материал

Последние новости

20:05
"В чем героизм?": глава МВД резко высказался о Стерненко и протестах
20:04
Глава МВД заявил о новых пленках Медведчука и Суркова
20:04
Гороскоп на 2 марта для всех: обманы врага и баталии с руководством Видео
19:56
Аваков объяснил, почему Зеленскому не удалось договориться с Путиным Видео
19:35
Американ Макги работает над игрой во вселенной "Волшебника страны ОЗ" Видео
Реклама
19:32
США предоставят Украине  $125 млн военной помощи Видео
19:26
Эксперт рассказал, почему пять млн украинцев остались без повышения пенсии Видео
19:22
Билл Гейтс сделал громкое заявление об окончании пандемии Видео
19:20
Порошенко ударился в фекальную тему, говоря о вакцине от COVID-19 для Украины Видео
19:01
Ученые назвали овощи и фрукты, которые снижают риск смерти
18:48
Винницкая область переводит все школы на дистанционное обучение Видео
18:45
На Донбассе в результате подрыва военного авто пострадали 9 бойцов ВСУ Видео
18:29
США готовят серьезный удар по России - CNN Видео
18:24
Социологи выяснили, рискнут ли россияне делать прививку Спутником V Видео
18:24
Квитанции за газ украинцы оплатят по-новому: главные изменения Видео
18:14
В Сеть просочились новые кадры из горячо ожидаемой игры Elden Ring
18:12
Православный календарь на март 2021: Масленица и Великий пост Видео
18:05
Какие цветы подарить на 8 Марта – коллегам, жене, теще и не только Видео
17:51
В Украину идет настоящая весна и резкое потепление до +15 Видео
17:45
Климкин напомнил, что Байден обещал Украине во время захвата Крыма Видео
Реклама
17:43
В Бердичеве следователь подшофе огрел по лицу женщину-инспектора Видео
17:30
Билл Гейтс посетил Clubhouse, где признался в любви к Android
17:16
Цены на автогаз в Украине за месяц существенно выросли Видео
17:11
Родители Жанны Фриске подали в суд на внука и Дмитрия Шепелева
17:04
Болит бедро: что нужно знать о боли в наружной части Видео
16:57
Медведчук открестился от попавшей под санкции "нефтяной трубы" Видео
16:55
Интерстеллар встречает Call of Duty: вышел новый трейлер Boundary Видео
16:47
Александр Пономарев с украинскими звездами записали романтическую балладу Видео
16:40
Как приготовить соус тартар дома — пошаговый рецепт с фото Видео
16:30
Рубан объяснил, почему врачи выбрасывают в мусор вакцины от COVID-19 Видео
16:24
Киеву грозит ужесточение карантина - Госпотребслужба Видео
16:21
"Долго не могла себе этого позволить": Тимошенко раскрыла секрет ее красоты Видео
16:14
Valve запустила функцию удалённой игры с друзьями, у которых нет Steam
16:13
Звезда Квартала в корсете и чулках сверкнула сексуальными формами
16:06
Степанов перечислил побочные эффекты от прививки вакциной Covishield Видео
16:02
Подробный лунный календарь на март 2021: когда будут воплощаться мечты Видео
15:48
"Убивает иммунитет": эксперты назвали вредоносную диету Видео
15:40
В Украине проверят всех владельцев оружия - Нацполиция Видео
15:39
СБУ "нарыла" новые факты по делу Шария и запросила международную помощь Видео
15:38
Магнитная буря с 1 марта сожмет сердце: как пережить Видео
Реклама
15:14
В Одессе медики массово отказываются от вакцинации индийской CoviShield Видео
15:11
Земфиру поймали на плагиате
15:10
Бывшего президента Франции Саркози признали виновным в коррупции Видео
15:00
Xiaomi представила дешевые TWS-наушники Redmi AirDots 3
14:37
В центре Киева снова треснул стеклянный мост
14:32
Превращаем Fallout 4 в Silent Hill с помощью мода "Шепчущие Холмы" Видео
14:24
У Зеленского провернули хитрость с записью на COVID-вакцинацию Видео
14:01
В Черновцах и Ивано-Франковске бунтуют против "красных" зон карантина Видео
13:57
Назвали настоящую причину смерти Анны Кастельянос
13:53
Степанов публично укололся индийской вакциной от коронавируса Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять