Аваков рассказал, когда СБУ обнародует документы по каналам соратника Медведчука

Министр считает, что криминальный процесс по этому делу может быть длительным.
Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что Служба безопасности Украины сможет представить документы, которые заставили СНБО принять решение о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 уже в ближайшее время.
"Считаю, что в ближайшее время Служба безопасности сможет представить открытые документы, из которых всем все будет ясно", - отметил Аваков, отвечая на вопрос, в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1, сможет ли предоставить СНБО в судах доказательства против телеканалов.
Министр подчеркнул, что в расследовании по телеканалам речь идет об "отмывании денег, операциях контрабанды, перелицовкой накладных и так далее".
Он также добавил, что материалы, которые лежат в основе решения СНБО, с его точки зрения являются обоснованными и опираются на два периода - деятельности с 2018 года и фактов, которые были недавно представлены Службой безопасности Украины.
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Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина - о чем ранее сообщал Главред:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - 112 Украина, NewsOne и ZiK.
- Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
- В ночь со 2 на 3 февраля украинские кабельные сети отключили в своих сетях 112, ZIK и NewsOne. Трансляция телеканалов доступна в YouTube.
- Президент Владимир Зеленский утверждает, что решение о санкциях против 112 Украины, ZIK и NewsOne принято коллегиально и юридически обоснованно. Деятельность каналов он назвал угрозой национальной безопасности Украины.