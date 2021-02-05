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Аваков рассказал, когда СБУ обнародует документы по каналам соратника Медведчука

5 февраля 2021, 00:18
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Министр считает, что криминальный процесс по этому делу может быть длительным.

СБУ предоставит документы по заблокированным каналам / УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что Служба безопасности Украины сможет представить документы, которые заставили СНБО принять решение о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 уже в ближайшее время.

"Считаю, что в ближайшее время Служба безопасности сможет представить открытые документы, из которых всем все будет ясно", - отметил Аваков, отвечая на вопрос, в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1, сможет ли предоставить СНБО в судах доказательства против телеканалов.

Министр подчеркнул, что в расследовании по телеканалам речь идет об "отмывании денег, операциях контрабанды, перелицовкой накладных и так далее".

Он также добавил, что материалы, которые лежат в основе решения СНБО, с его точки зрения являются обоснованными и опираются на два периода - деятельности с 2018 года и фактов, которые были недавно представлены Службой безопасности Украины.

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Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина - о чем ранее сообщал Главред:

  • 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - 112 Украина, NewsOne и ZiK.
  • Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
  • В ночь со 2 на 3 февраля украинские кабельные сети отключили в своих сетях 112, ZIK и NewsOne. Трансляция телеканалов доступна в YouTube.
  • Президент Владимир Зеленский утверждает, что решение о санкциях против 112 Украины, ZIK и NewsOne принято коллегиально и юридически обоснованно. Деятельность каналов он назвал угрозой национальной безопасности Украины.

санкции СБУ Арсен Аваков ZIK NewsOne 112 Украина
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