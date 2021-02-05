Аваков рассказал, когда СБУ обнародует документы по каналам соратника Медведчука

СБУ предоставит документы по заблокированным каналам / УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что Служба безопасности Украины сможет представить документы, которые заставили СНБО принять решение о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 уже в ближайшее время.

"Считаю, что в ближайшее время Служба безопасности сможет представить открытые документы, из которых всем все будет ясно", - отметил Аваков, отвечая на вопрос, в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1, сможет ли предоставить СНБО в судах доказательства против телеканалов.

Министр подчеркнул, что в расследовании по телеканалам речь идет об "отмывании денег, операциях контрабанды, перелицовкой накладных и так далее".

Он также добавил, что материалы, которые лежат в основе решения СНБО, с его точки зрения являются обоснованными и опираются на два периода - деятельности с 2018 года и фактов, которые были недавно представлены Службой безопасности Украины.

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