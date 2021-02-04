Указ Зеленского о санкциях против каналов Козака обжалован в Верховном суде

Указ Зеленского обжалован в Верховном суде / Reuters

Указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK обжалован в Верховном суде, сообщает пресс-служба суда в четверг, 4 февраля.

В суде рассказали детали - сегодня в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два иска граждан, которые оспаривают указ президента Украины Владимира Зеленского от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 О применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Оба иска касаются обжалования указа президента от 2 февраля 2021 № 43/2021, которым он ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций.

"Согласно приложению 2 к решению СНБО, применены персональные санкции в отношении ряда телеканалов", - заявили в суде.

По данным судебного реестра, один из исков подал Попков Павел Александрович. Он просит признать указ Зеленского противоправным и частично его отменить. Информации по второму заявителю пока нет.

Санкции против каналов - о чем писал Главред ранее: