Указ Зеленского о санкциях против каналов Козака обжалован в Верховном суде

Сегодня в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два иска граждан, которые оспаривают указ главы государства.
Указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK обжалован в Верховном суде, сообщает пресс-служба суда в четверг, 4 февраля.
В суде рассказали детали - сегодня в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два иска граждан, которые оспаривают указ президента Украины Владимира Зеленского от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 О применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Оба иска касаются обжалования указа президента от 2 февраля 2021 № 43/2021, которым он ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций.
"Согласно приложению 2 к решению СНБО, применены персональные санкции в отношении ряда телеканалов", - заявили в суде.
По данным судебного реестра, один из исков подал Попков Павел Александрович. Он просит признать указ Зеленского противоправным и частично его отменить. Информации по второму заявителю пока нет.
Санкции против каналов - о чем писал Главред ранее:
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о введении санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука. Вследствие этого под санкции попали телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK, которыми владеет Козак.
- В ночь со 2 на 3 февраля украинские кабельные сети отключили в своих сетях 112, ZIK и NewsOne. Трансляция телеканалов доступна в YouTube.
- Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква утверждает, что правоохранители располагают весомыми доказательствами, согласно которым телеканалы финансируются из России.
- Президент Владимир Зеленский утверждает, что решение о санкциях против 112 Украины, ZIK и NewsOne принято коллегиально и юридически обоснованно. Деятельность каналов он назвал угрозой национальной безопасности Украины.