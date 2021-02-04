В Европе резко отреагировали на санкции Украины против каналов Медведчука

Указ Зеленского о санкциях против группы телеканалов Козака не соответствуют европейским стандартам - Европейская федерация журналистов / УНИАН

Международная и Европейская федерации журналистов раскритиковали санкции против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, назвав такое решение политически мотивированным и не обоснованным с точки зрения правосудия. Они считают, что действия украинских властей не соответствуют международным стандартам прессы и свободы слова. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как утверждает секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланжер, санкции против ресурсов не отвечают требованиям демократии и ставят под удар работу журналистов, которые не имеют отношения к политической принадлежности владельцев средств массовой информации. Он призывал Киев отменить данное решение в знак уважение свободы слова и распространения информации.

"Этот выборочный и политически мотивированный запрет неприемлем в условиях демократии. Запрет ставит под угрозу работу сотен работников средств массовой информации, которые не имеют ничего общего с политической принадлежностью владельцев СМИ. МФЖ призывает украинскую власть отменить запрет и уважать свободу информации и слова", - сказал Белланжер.Читайте такжеЗеленский назвал причину санкций против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK

Такое мнение фактически поддержал генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес, который считает, что решение украинских властей не соответствует европейским стандартам по свободе прессы. По его мнению, подобного рода запреты могут быть реализованы только в случаях, которые можно считать исключением. Задачей государств должно являться обеспечение наличия различных точек зрения при подаче информации.

"Запрет речи является одной из самых экстремальных форм ограничения свободы СМИ. Эти запреты должны применяться только в очень исключительных обстоятельствах. Государства обязаны гарантировать эффективный плюрализм СМИ ... Кажется очевидным, что президентское решение совершенно не соответствует международно-правовым стандартам по свободе слова и средств массовой информации", - подчеркнул он.Читайте такжеСтало известно, что говорят в Украине об отключении телеканалов 112, NewsOne и ZIK

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