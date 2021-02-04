УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Европе резко отреагировали на санкции Украины против каналов Медведчука

4 февраля 2021, 14:09
Прослушать новость
Остановить

Международные журналисты призвали отменить решение об ограничениях против 112 Украина, ZiK и NewsOne.

Зеленский
Указ Зеленского о санкциях против группы телеканалов Козака не соответствуют европейским стандартам - Европейская федерация журналистов / УНИАН

Международная и Европейская федерации журналистов раскритиковали санкции против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, назвав такое решение политически мотивированным и не обоснованным с точки зрения правосудия. Они считают, что действия украинских властей не соответствуют международным стандартам прессы и свободы слова. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как утверждает секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланжер, санкции против ресурсов не отвечают требованиям демократии и ставят под удар работу журналистов, которые не имеют отношения к политической принадлежности владельцев средств массовой информации. Он призывал Киев отменить данное решение в знак уважение свободы слова и распространения информации.

"Этот выборочный и политически мотивированный запрет неприемлем в условиях демократии. Запрет ставит под угрозу работу сотен работников средств массовой информации, которые не имеют ничего общего с политической принадлежностью владельцев СМИ. МФЖ призывает украинскую власть отменить запрет и уважать свободу информации и слова", - сказал Белланжер.Читайте такжеЗеленский назвал причину санкций против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK

Такое мнение фактически поддержал генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес, который считает, что решение украинских властей не соответствует европейским стандартам по свободе прессы. По его мнению, подобного рода запреты могут быть реализованы только в случаях, которые можно считать исключением. Задачей государств должно являться обеспечение наличия различных точек зрения при подаче информации.

"Запрет речи является одной из самых экстремальных форм ограничения свободы СМИ. Эти запреты должны применяться только в очень исключительных обстоятельствах. Государства обязаны гарантировать эффективный плюрализм СМИ ... Кажется очевидным, что президентское решение совершенно не соответствует международно-правовым стандартам по свободе слова и средств массовой информации", - подчеркнул он.Читайте такжеСтало известно, что говорят в Украине об отключении телеканалов 112, NewsOne и ZIK

Санкции против каналов Медведчука

ZIK NewsOne 112 Украина новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Европе резко отреагировали на санкции Украины против каналов Медведчука». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Навальный в суде назвал Путина "отравителем трусов" и "человеком в бункере"Навальный в суде назвал Путина "отравителем трусов" и "человеком в бункере" Дни Путина будут сочтены: эксперт назвал условие «дворцового переворота» в РФДни Путина будут сочтены: эксперт назвал условие "дворцового переворота" в РФ Суд вынес приговор Алексею НавальномуСуд вынес приговор Алексею Навальному Навальный обратился к Берлину: о чем просит российский оппозиционерНавальный обратился к Берлину: о чем просит российский оппозиционер Путина сливают: экс-министр назвал неожиданную причину протестов в РФПутина сливают: экс-министр назвал неожиданную причину протестов в РФ
Следующий материал

Последние новости

14:35
Карантин в Украине продлится до весны 2022 года: в Киеве сделали заявление
14:28
В 15 лет весит 9 кг: на Днепропетровщине нашли девочку, которая не ходит и не говорит
14:09
В Европе резко отреагировали на санкции Украины против каналов Медведчука Видео
14:00
В Сети появились живые фото OPPO Find X3 Pro – самого мощного Android-смартфона на рынке Фото
13:56
В Киеве произошли столкновения радикалов с силовиками у канала Наш Видео
Реклама
13:55
"Чтобы он сдох": отец Жанны Фриске отреагировал на счастье Шепелева
13:40
Скандал в СБУ: суд разрешил задержать полковника Нескоромного Видео
13:35
Гороскоп на 5 февраля для всех: капкан зависимости и воскрешение отношений Видео
13:16
Раскрыты детали Battlefield 6: мировая премьера и дата выхода Видео
13:09
Названо идеальное количество сексуальных партнеров за всю жизнь Видео
13:06
Бывшая жена Мэрилина Мэнсона сделала громкое заявление о скандале с ним
12:56
Когда китайский Новый год в 2021 году: традиции, приметы и гороскоп Видео
12:56
"Не было пожарной сигнализации": названа версия причины пожара в больнице в Запорожье Видео
12:51
Кравчук оценил шансы на подключение США к переговорам по Донбассу Видео
12:49
"Все боятся сказать": друг Ланового указал на реальную причину его смерти
12:43
FIFA 21, RDR 2 и God of War получили большие скидки в PS Store
12:40
Журналистам с закрытых каналов Козака предложили работу на росТВ Видео
12:40
В моде обворожительные юбки миди с асимметричным разрезом спереди Фото Видео
12:36
Названы необычные побочные эффекты парацетамола Видео
12:34
"Чтобы украсть – давайте что-то поимеем": депутат устроил ликбез на сессии Одесского горсовета Видео
Реклама
12:17
Рада сняла запрет на торги по проведению "большой" приватизации
12:09
Фантастические твари 3 перестали снимать из-за мутировавшего коронавируса
12:05
Гороскоп для всех на 4 февраля: любовный обман и сексуальный успех Видео
12:00
Протестующие ФОПы взяли "в осаду" дом Зеленского под Киевом Видео
11:49
Карантин в Украине продлят: названы новые сроки Видео
11:44
Как заставить кожу сиять: названы простые и доступные способы Видео
11:44
В Минздраве выкатили тендер за 10 млн на изучение поведения геев Видео
11:38
Как худеть и не поправляться - советы от украинской модели
11:34
Социологи выяснили, сколько украинцев хотят отставки Зеленского
11:32
"Очень скользко": синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни Видео
11:19
Обрушение рейтинга Слуги народа: какие партии попадают в Раду - опрос Видео
11:07
Степанов озвучил точную дату начала вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
10:57
Умер Вячеслав Полейко - автор шуток Петросяна и других юмористов Видео
10:51
Зеленскому подсунули "крючок": чем обернется для президента блокировка телеканалов Медведчука Видео
10:44
Конкуренты вплотную приблизились к Зеленскому в президентском рейтинге – опрос Видео
10:37
В США сделали пакет антироссийских санкций из-за приговора Навальному Видео
10:35
"Соня уже не та": Ротару под корень раскритиковал эксперт Х-Фактора
10:29
Календарь стрижек на февраль 2021: благоприятные дни для перемен Видео
10:21
Три причины, почему посадили Навального мнение
10:01
В МИДе уточнили, когда Украина откажется импортировать электроэнергию из РФ Видео
Реклама
09:59
СМИ рассказали об угольном бизнесе Козака с "ЛДНР" через офшоры Видео
09:52
В Тернополе пациент с COVID-19 перерезал себе сонную артерию на глазах у врачей Видео
09:12
Смертельный пожар в COVID-реанимации больницы в Запорожье: вероятные причины трагедии Фото Видео
08:55
В ВОЗ объяснили, мог ли коронавирус "убежать" из лаборатории в Ухане Видео
08:43
В Германии рассказали, как Меркель борется за Северный поток-2 Видео
08:34
Винни-Пух полез к неправильным пчелам, или В чем главная ошибка Зеленского мнение
08:22
Наказание за незаконное выселение из жилья: основные положения закона Видео
08:20
Пациентов выносили на руках: в Запорожье горела инфекционка с COVID-больными, есть жертвы Видео
07:49
Украину ждут еще несколько волн COVID-19: инфекционист назвал новую мишень Видео
07:44
Диетолог "уничтожила" мифы, которые мешают похудеть Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять