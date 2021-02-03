ЕС поддерживает санкции против каналов Медведчука, но есть одно "но" – посол Украины

Санкции против 112, NewsOne и ZIK поддерживают в ЕС - Точицкий / Reuters

В Европейском союзе одобрили санкции против телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – NewsOne, 112 Украина и ZIK, что ввел президент Украины Владимир Зеленский. Однако это пока что неофициальная позиция ЕС, уточнил глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий.

В то же время Киев ожидает официальной поддержки уже в ближайшее время, отметил дипломат на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 3 февраля.

Читайте такжеНакануне большого шухера: чем закончится история с санкциями против Козака"Уже сегодня, начиная с самого утра, и со вчерашнего вечера, очень одобрительно отнеслись в Еврокомиссии и Службе внешних действий к вчерашнему решению Совета национальной безопасности по нашим санкциям. Это пока неофициальная реакция, но я думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель мы услышим и официальную. Важно правильно все это позиционировать", – цитирует Европейская правда Точицкого.

Санкции против каналов Медведчука