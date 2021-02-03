ЕС поддерживает санкции против каналов Медведчука, но есть одно "но" – посол Украины

Николай Точицкий подчеркнул необходимость "правильно все это позиционировать" в деле введения санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.
В Европейском союзе одобрили санкции против телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – NewsOne, 112 Украина и ZIK, что ввел президент Украины Владимир Зеленский. Однако это пока что неофициальная позиция ЕС, уточнил глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий.
В то же время Киев ожидает официальной поддержки уже в ближайшее время, отметил дипломат на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 3 февраля.
Читайте такжеНакануне большого шухера: чем закончится история с санкциями против Козака"Уже сегодня, начиная с самого утра, и со вчерашнего вечера, очень одобрительно отнеслись в Еврокомиссии и Службе внешних действий к вчерашнему решению Совета национальной безопасности по нашим санкциям. Это пока неофициальная реакция, но я думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель мы услышим и официальную. Важно правильно все это позиционировать", – цитирует Европейская правда Точицкого.
Санкции против каналов Медведчука
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом ввел в действие решение СНБО о запуске санкций в отношении народного депутата от фракции ОПЗЖ и главного соратника Виктора Медведчука, бизнесмена Тараса Козака. Ограничения сроком на 5 лет распространяются на телеканалы112 Украина, NewsOne и ZIK.
- В ночь на 3 февраля операторы кабельного телевидения и ряд других сервисов Украины отключили вещание группы телеканалов, что принадлежат Козаку. Трансляция телеканалов продолжается на YouTube.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK работают в качестве инструмента пропаганды иностранного государства. Решение СНБО также обосновано аспектами, связанными с финансированием каналов, которые вызывают вопросы.
- Источники издания Украинская правда в СБУ и СНБО сообщают, что компания торговый дом Донские угли, коммерческая деятельность которой реализуется на захваченной Россией и боевиками "ЛНР" территории Луганской области, причастна к финансированию телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.
- 3 февраля Зеленский сделал новое заявление о санкциях против каналов Медведчука. Президент назвал решение о введении санкций против депутата Тараса Козака и его активов юридически мотивированным.