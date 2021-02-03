Зеленский сделал новое заявление о санкциях против каналов Медведчука

Зеленский поблагодарил украинцев за поддержку санкций против телеканалов, связанных с Медведчуком / УНИАН

Решение о санкциях против одного из главных соратников политика Виктора Медведчука, народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалах 112, NewsOne и ZIK, принято коллегиально и является юридически обоснованным. Реакцию на пропаганду должно продемонстрировать украинское общество. Об говорится в заявлении Владимира Зеленского, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам гаранта, в процессе принятия решения об ограничениях в отношении депутата от ОПЗЖ и бизнесмена Тараса Козака, СНБО продемонстрировал быструю и ответственную реакцию. Оно принято коллегиально и обосновано с правовой точки зрения.

"Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физических и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого. Благодарен членам Совета национальной безопасности и обороны за ответственную и быструю реакцию", - сказал Зеленский.

Поблагодарив украинцев и СБУ, гарант назвал работу телеканалов соратника Медведчука "откровенной и манипулятивной пропагандой" и добавил, что жесткая реакция на такую информационную политику телеканалов должна проявиться в первую очередь в обществе.Читайте такжеСтало известно, что говорят в Украине об отключении телеканалов 112, NewsOne и ZIK

"Благодарен и представителям гражданского общества - за то, что абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения СНБО. Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества. Работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности. Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Санкции против каналов Медведчука