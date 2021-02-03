Зеленский сделал новое заявление о санкциях против каналов Медведчука

Владимир Зеленский назвал решение о введении санкций против депутата Тараса Козака и его активов юридически мотивированным.
Решение о санкциях против одного из главных соратников политика Виктора Медведчука, народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалах 112, NewsOne и ZIK, принято коллегиально и является юридически обоснованным. Реакцию на пропаганду должно продемонстрировать украинское общество. Об говорится в заявлении Владимира Зеленского, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам гаранта, в процессе принятия решения об ограничениях в отношении депутата от ОПЗЖ и бизнесмена Тараса Козака, СНБО продемонстрировал быструю и ответственную реакцию. Оно принято коллегиально и обосновано с правовой точки зрения.
"Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физических и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого. Благодарен членам Совета национальной безопасности и обороны за ответственную и быструю реакцию", - сказал Зеленский.
Поблагодарив украинцев и СБУ, гарант назвал работу телеканалов соратника Медведчука "откровенной и манипулятивной пропагандой" и добавил, что жесткая реакция на такую информационную политику телеканалов должна проявиться в первую очередь в обществе.Читайте такжеСтало известно, что говорят в Украине об отключении телеканалов 112, NewsOne и ZIK
"Благодарен и представителям гражданского общества - за то, что абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения СНБО. Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества. Работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности. Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Санкции против каналов Медведчука
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом ввел в действие решение СНБО о запуске санкций в отношении народного депутата от фракции ОПЗЖ и главного соратника Виктора Медведчука, бизнесмена Тараса Козака. Ограничения сроком на 5 лет распространяются на телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK.
- В ночь на 3 февраля операторы кабельного телевидения и ряд других сервисов Украины отключили вещание группы телеканалов, принадлежащих Козаку. Трансляция телеканалов продолжается на YouTube.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK работают в качестве инструмента пропаганды иностранного государства. Решение СНБО также обосновано аспектами, связанными с финансированием каналов, которые вызывают вопросы.