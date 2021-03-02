Аваков рассказал, как Порошенко дал Медведчуку власть в Украине

По словам главы МВД, частично план Медведчука сработал — он вернулся на политическую арену.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что власть пророссийскому политику и куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку дал пятый президент Украины Петр Порошенко.
Такое мнение Аваков высказал в интервью 1+1. По мнению министра, Порошенко способствовал тому, чтобы дать власть Медведчуку из-за его влияния на процесс обмена пленными с Россией.
"Медведчук этим всем занимается для того, чтобы вернуться к власти. Петр Алексеевич пытался подчинить этот механизм, думая решить какие-то свои проблемы. Он дал Медведчуку ту силу, которой тот не имел. Где Медведчук был после революции? Нигде", - отметил Аваков.
Министр уточнил, что частично план Медведчука сработал — он вернулся на политическую арену благодаря переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.
Санкции против Медведчука:
- 19 февраля под руководством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, по итогам которого были согласованы санкции против 8 физических и 19 юридических лиц, которых обвинили в финансировании терроризма на Донбассе. В список вошли трое граждан Украины – Виктор Медведчук, Оксана Марченко и Наталья Лавренюк.
- Ранее в феврале президент Владимир Зеленским своим указом в начале февраля на пять лет ввел в действие санкции против "медведчуковских" каналов NewsOne, ZIK и 112 Украина – эти СМИ лишили лицензий и заблокировали.
- Нардеп, глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь и кум Путина Виктор Медведчук гневно прокомментировал решение СНБО о введении санкций против него и его супруги Оксаны Марченко.