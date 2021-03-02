Аваков рассказал, как Порошенко дал Медведчуку власть в Украине

Арсен Аваков / УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что власть пророссийскому политику и куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку дал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Такое мнение Аваков высказал в интервью 1+1. По мнению министра, Порошенко способствовал тому, чтобы дать власть Медведчуку из-за его влияния на процесс обмена пленными с Россией.

"Медведчук этим всем занимается для того, чтобы вернуться к власти. Петр Алексеевич пытался подчинить этот механизм, думая решить какие-то свои проблемы. Он дал Медведчуку ту силу, которой тот не имел. Где Медведчук был после революции? Нигде", - отметил Аваков.

Министр уточнил, что частично план Медведчука сработал — он вернулся на политическую арену благодаря переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Санкции против Медведчука: