Креминь набросился на Мендель за "украинский русский язык"

Заявления Юлии Мендель идут в разрез с позицией главы государства, считает Тарас Креминь.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Юлии Мендель о существовании в Украине украинского русского языка.
По его словам, заявления Мендель идут в разрез с позицией главы государства, заявил он в эфире Украина 24.
"Странно, что на 25 году со времени принятия Конституции и на 30-летие украинской независимости мы имеем в информационном пространстве такие заявления и обращения, которые, к сожалению, никак не добавляют оптимизма и лучших условий для развития украинского языка", - подчеркнул языковой омбудсмен.
По его мнению, это коренным образом отличается от всего того, что говорилось, в том числе в последнее время, первыми политиками государства.
"В частности, три недели назад президент Украины подтвердил, что единственный государственный язык у нас украинский, и он должен быть защищен максимально. Поэтому никакие попытки приуменьшить его важность, защиту или развитие не должны иметь перспективы для поддержания", - говорит уполномоченный по защите государственного языка.
По его мнению, заявление Мендель не имеет под собой ни научной, ни лексикологической составляющей.
"Я искренне надеюсь, что официальная позиция Офиса Президента не совпадает и вряд ли будет совпадать с позицией спикеров. И мне очень жаль, что эти люди имеют отношение к украинской филологии, когда-то закончили киевский университет и пытаются разогнать то, что очевидно подходит "пятой колонне", - добавил Креминь.
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Русский язык в Украине:
- Накануне Юлия Мендель заявила о том, что Россия не является монополистом и собственником русского языка. По ее словам, "украинский русский", является также частью культурного разнообразия Украины.
- Ранее глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине нужно приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы граждан, и позволять ему свободно развиваться.
- Государственным в нашей стране может быть только украинский, однако русский является частью нашей культурной ауры и тоже принадлежит украинцам, считает он.
- Глава МВД добавил, что в условиях гибридной войны России против украинского государства, в которой большую роль играет пропаганда, наше государство обязано использовать русский для контрпропаганды.
- Аваков подчеркнул, что на русском в мире говорят около 300 млн человек, и только половина из них живет на российской территории.