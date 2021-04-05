Креминь набросился на Мендель за "украинский русский язык"

На заявление Юлии Мендель бурно отреагировал Тарас Креминь / УНИАН

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Юлии Мендель о существовании в Украине украинского русского языка.

По его словам, заявления Мендель идут в разрез с позицией главы государства, заявил он в эфире Украина 24.

"Странно, что на 25 году со времени принятия Конституции и на 30-летие украинской независимости мы имеем в информационном пространстве такие заявления и обращения, которые, к сожалению, никак не добавляют оптимизма и лучших условий для развития украинского языка", - подчеркнул языковой омбудсмен.

По его мнению, это коренным образом отличается от всего того, что говорилось, в том числе в последнее время, первыми политиками государства.

"В частности, три недели назад президент Украины подтвердил, что единственный государственный язык у нас украинский, и он должен быть защищен максимально. Поэтому никакие попытки приуменьшить его важность, защиту или развитие не должны иметь перспективы для поддержания", - говорит уполномоченный по защите государственного языка.

По его мнению, заявление Мендель не имеет под собой ни научной, ни лексикологической составляющей.

"Я искренне надеюсь, что официальная позиция Офиса Президента не совпадает и вряд ли будет совпадать с позицией спикеров. И мне очень жаль, что эти люди имеют отношение к украинской филологии, когда-то закончили киевский университет и пытаются разогнать то, что очевидно подходит "пятой колонне", - добавил Креминь.

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Русский язык в Украине: