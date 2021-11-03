Минобороны осталось без главы: Рада приняла отставку Андрея Тарана

Отставка Тарана уже пятая отставка за день / УНИАН

3ноября Верховная Рада отправила в отставку министра обороны Андрея Тарана. "За" проголосовал 341 нардеп, "против" – 0, "воздержались" – 2. На заседание парламента сам Таран не пришел.

Заметьте, об уходе Андрея Тарана с должности главы Минобороны говорили в течение последних месяцев. Результатами его работы были недовольны практически все. При президентстве Зеленского Таран стал вторым министром обороны, которого отправили в отставку.

Тарану уже нашли замену. На съезде фракции "Слуга Народа" депутаты поддержали решение президента Владимира Зеленского выдвинуть Алексея Резникова на должность министра обороны. Он 1 ноября подал в отставку с должности вице-премьер-министра. Впоследствии 3 ноября народные депутаты отправили его в отставку, отдав 329 голосов.

Андрей Таран: краткая биография

Андрей Таран стал министром обороны 4 марта 2020 года. В декабре 2015 – апреле 2016 года работал на должности первого заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ.

апрель – август 2015 года: был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе (СЦКК);

сентябрь – ноябрь 2015: работал в подгруппе по вопросам безопасности в ТКГ в Минске.

Отметим, что политическую карьеру Андрей Таран начал не в команде Владимира Зеленского, а в команде Игоря Смешко. В 2019 году Таран возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко, а на внеочередных парламентских выборах баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Сила и честь".

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Перед этим Рада уже уволила с должностей министра защиты окружающей среды и ресурсов Романа Абрамовского, первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко, министра реинтеграции Алексея Резникова и министра стратегических отраслей Олега Уруского.

Вместо Любченко будут рекомендовать Юлию Свириденко, заместителя руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Вместо Резникова – народную депутатку от "Слуги Народа" Ирину Верещук. А вместо Уруского – главу Государственной таможенной службы Павла Рябкина.

Назначение новых министров должно состояться на заседании 4 ноября.