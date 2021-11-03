Теперь официально: Верховная Рада уволила министра экологии Абрамовского

Рада отправила в отставку Романа Абрамовского / УНИАН

Верховная Рада отправила в отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского. За такое решение проголосовали 322 народных депутата на заседании парламента в среду, 3 ноября.

На должность Абрамовского назначили 19 июня 2020 года, а уже 19 октября он сам написал заявление об отставке. Министр сделал это по собственному желанию, уверял глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Известно, что на своем посту министр пробыл чуть больше года – с июня 2020 года. За это время он успел дать 117 обещаний (включая программные, касающиеся экологии), однако выполнить удалось только около половины. Предположительно, основной претензией к работе Абрамовского является крайне высокая коррумпированность экоинспекций в регионах.

Ожидается, что Минэкологии возглавит действующий замминистра Руслан Стрелец. Его кандидатуру поддержали на заседании фракции Слуга народа 1 ноября.