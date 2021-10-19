Заседание Рады: министр экологии подал в отставку, а "Слуга народа" сократилась на одного нардепа

В украинской власти произошли кадровые изменения / УНИАН

На сегодняшнем заседании украинского парламента произошло множество кадровых изменений.

Глава Минэкологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке.

Об этом во вторник, 19 октября, сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Я видел, что он написал заявление. Я заходил как раз к председателю, а он выходил. По собственному желанию... Так совпали обстоятельства, что я видел, что он выходил и он писал заявление", - сказал он.

Также Арахамия рассказал о своей уверенности в том, что в парламенте хватит голосов за отставку министра экологии и даже предположил, что это кресло займет кто-то из депутатов фракции "Слуга народа".

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Между тем, во фракции "Слуга народа" также произошли изменения. Из нее исключили "оппозиционную" депутатку Людмилу Буймистер. Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он зачитал решение фракции, которая заранее собрала подписи за исключение нардепа из своих лав.

Как ранее заявила зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, исключение Буймистер из фракции поддержит подавляющее большинство членов монобольшинства.

По ее словам, у Буймистер был один из самых низких уровней голосования.

Напомним, на сегодняшнем заседании депутаты Верховной Рады Украины избрали новым первым вице-спикером руководителя партии "Слуга народа" Александра Корниенко. "За" проголосовали 256 депутатов.