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Корниенко избрали новым первым вице-спикером Рады

19 октября 2021, 12:06
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За то, чтобы новым первым вице-спикером Рады стал Александр Корниенко (взамен Руслана Стефанчука, который недавно ушел в спикеры), проголосовали 256 депутатов.

Корниенко
Корниенко / УНИАН

Депутаты Верховной Рады Украины избрали новым первым вице-спикером руководителя партии "Слуга народа" (президентской политической силы) Александра Корниенко.

"За" проголосовали 256 депутатов.

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Напомним, ранее, 30 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что депутаты Слуги народа пришли за подписными листами об отзыве его с поста председателя Верховной Рады. Соответствующее предложение подал председатель фракции СН Давид Арахамия.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, почему инициировал отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Одной из причин он назвал "холодную регламентную войну".

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Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что у партии Слуга народа миллион вопросов к Разумкову.

7 октября Дмитрия Разумкова отправили в отставку. За это решение проголосовали 284 нардепа.

На следующий день, 8 октября, новым спикером стал Руслан Стефанчук, который до этого был на посту вице-спикера.

В ходе заседания назначение Стефанчука поддержал 261 народный депутат.

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Верховная Рада Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук Александр Корниенко
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