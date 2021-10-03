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"Миллион вопросов" к Разумкову: Зеленский оценил кандидатуру нового спикера

3 октября 2021, 12:42
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Дмитрий Разумков больше не является членом команды Слуги народа, подчеркнул президент.

Зеленский, Разумков
Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с отставкой спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

В ходе брифинга в Трускавце, который транслировал телеканал Дом, глава государства подчеркнул, что у партии Слуга народа миллион вопросов к Разумкову.

"Разумков как партиец Слуги народа и как член этой фракции, этой команды был делегирован партией на пост спикера... Мы не можем тормозить те или иные процессы. Партия имеет миллион вопросов, я вчера их слышал все, к председателю Верховной Рады... в первую очередь, как к человеку, который был делегирован этой командой, и как к члену этой команды. Но мы сегодня все понимаем, что сегодня он не является членом этой команды. Он об этом говорит достаточно открыто", - рассказал президент.

По его мнению, Разумков стесняется уже своих однопартийцев, потому что партия Слуга народа, "как и любая партия, которая попадает в Верховную Раду, сначала имеет один рейтинг, потом этот рейтинг меняется".

"Он видит свою личную политическую жизнь. Это его выбор - рабства нет. Я всегда всем это повторяю... Но нужно решить: если ты решил идти своим путем, то это твой выбор, и это нормально, но ты один на этом пути, потому что партия идет так, как она должна... И если ты не поддерживаешь санкции против, например, Медведчука, и тому подобное, а таких примеров много, когда весь Совет национальной безопасности и обороны это поддерживает против других людей, а ты это не делаешь, то ты делаешь свой путь", - считает Зеленский.

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По его словам, самая главная проблема Разумкова в том, что он вынес этот вопрос в публичную плоскость.

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"Прежде всего, он должен был говорить сам с партией, а потом уже выходить в публичную плоскость. Я думаю, что это достаточно обидно звучит для команды, которую он не считает своей", - сказал глава государства.

Относительно своего диалога с Разумковым президент отметил: "Мне кажется, что он мне что-то говорит с экранов телевидения. Я не понимаю, почему нельзя мне позвонить, что-то сказать, потому что у нас достаточно открытые отношения были... Я так понимаю, что это уже самостоятельные политические шаги".

Зеленский также отметил, что у него "нет времени на обиды".

Кто может занять место Разумкова

Депутатская фракция Слуга народа обязательно проведет заседание для обсуждения вопроса о кандидате на должность председателя Верховной Рады, сообщил Зеленский.

"Касательно вопроса о Руслане Стефанчуке. Обязательно будет фракция, которая будет проговаривать, кто может быть тем или иным кандидатом монобольшинства на место спикера. В таком формате у нас всегда все происходит: если 70 голосов за ту или иную кандидатуру, за тот или иной закон, то или иное решение, мы договаривались, что все поддерживаем", - сказал он.

В то же время, комментируя информацию о том, что глава партии Слуга народа Александр Корниенко может занять должность вице-спикера парламента, президент отметил, что впервые об этом слышит. "Может, они (депутаты от Слуги народа, - ред.) обсуждают. Я не все знаю, что обсуждает партия Слуга народа, скажу вам откровенно", - добавил Зеленский.

Отставка Разумкова: позиция Слуги народа

Напомним, ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, почему инициировал отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Одной из причин он назвал "холодную регламентную войну".

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"Вы же наблюдали, что в последние недели случалось, когда мы начали принимать закон об олигархах. Сначала был инцидент с Венецианской комиссией, к сожалению, после этого наши споры стали публичными. Потом началась, как внутри фракции называют, "холодная регламентная война", - сказал Арахамия.

Он напомнил, что действующий спикер был делегирован от фракции Слуга народа.

"Если человек больше не "слуга народа" или не совпадают у него мнения со Слугой народа, он просто будет заменен, как все остальные должности, как в Кабинете министров", - добавил Арахамия.

viber
Владимир Зеленский Слуга народа Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук
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