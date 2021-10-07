Разумкова отправили в отставку

Дмитрий Разумков / УНИАН

Дмитрий Разумков уже больше не занимает пост спикера украинского парламента.

Такое решение было принято сегодня на заседании Верховной Рады в четверг, 7 октября.

За отзыв Разумкова с должности спикера Рады проголосовали 284 нардепа.

Сейчас Разумков пребывает в статусе внефракционного нардепа. До того он публично говорил, что продолжит работать, соберет команду и пойдет в суд, если его попытаются лишить депутатского мандата.

Новым главой Верховной Рады, говорят эксперты, станет первый вице-спикер Руслан Стефанчук, а первым вице-спикером может стать глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

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Напомним, конфликт между руководством фракции Слуга народа и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства президентской партии, Разумков умышленно пытался помешать его принятию.

30 сентября глава фракции СН Давид Арахамия официально запросил подписные листы для отзыва Разумкова с поста спикера. В тот же день тот заявил, что не может подписать закон об олигархах - якобы из-за позиции профильного комитета.

2 октября в Трускавце депутаты президентской партии собрали необходимые 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве спикера. И тогда же президент страны Владимир Зеленский заявил, что Разумков больше не является членом команды Слуги народа.