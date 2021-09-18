Арахамия, Стефанчук и Разумков прилюдно поругались из-за законопроекта об олигархах

Стефанчук и Разумков прилюдно поругались из-за законопроекта об олигархах / УНИАН

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия устромили словесную перепалку из-за законопроекта об олигархах, который был направлен в Венецианскую комиссию.

"Здесь давления не было. Было обращение (уполномоченного ВР по правам человека) Людмилы Денисовой. На это письмо отреагировали четыре депутатские фракции и группы, и на самом деле у меня не было другого варианта, как отправить этот законопроект в Венецианскую комиссию, потому что это все четыре оппозиционные фракции. Была позиция уполномоченного ВР по правам человека. Поэтому я считаю, что я действовал в рамках того, о чем меня попросила часть Верховной Рады", - пояснил Разумков в эфире программы "Свобода слова".

В ответ на это Стефанчук заявил, что у него "двоякое отношение по поводу этого".

"Все законопроекты, которые были направлены в Венецианскую комиссию, направлялись в редакции первого чтения до того, которые были поданы в парламент, или когда мы их рассматривали в первом чтении. Все шесть. Тогда ни разу не было предложения, мол давайте этого не делать", - подчеркнул Разумков.

Стефанчук напомнил, что Разумков не направил законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию, аргументируя это тем, что комиссия сейчас "очень загружена" работой.

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"Я хочу спросить: если мы все такие равные и одинаковые, что изменилось за два месяца, что Венецианская комиссия перестала быть такой загруженной?" – спросил Стефанчук у Разумкова.

Спикер Рады ответил, что если к нему обратятся комитет или фракция, он направит.

"Если как народный депутат, то завтра все придут депутаты и будут направлять предложения", – сказал Разумков.

"В чем общественная важность проверять через Венецианскую комиссию законопроект об олигархах?" - спросил Арахамия.

"Здесь нет общественной или не общественной важности, здесь есть позиция - равные права для всех в парламенте. Я это исповедовал, исповедовал, и буду исповедовать", - отметил Разумков.

Потом Разумков высказался на тему давления на него и прокомментировал слухи о его возможной отставке.

"Что касается давления, ну не знаю. С одной стороны, когда ты находишься на больничном, а тебе начинают менять охрану, для кого-то это, пожалуй, было бы давлением. Для меня это не является давлением, потому что я до должности председателя ВР обходился без охраны. Сейчас достаточно просто хожу по улицам, если нужно, общаюсь с людьми", - сказал спикер ВР.

"Относительно отставки, ходят разговоры, много слухов сегодня в зале ВР, многое до меня доходит. Я говорил и говорю, я за должность держаться не буду. Я пришел на нее, чтобы работать, и буду работать дальше, если мне позволит это делать ВР. Процедуры отзыва председателя ВР с должности - более чем понятные и простые, определенные регламентом, законами, Конституцией... Но я сегодня продолжаю работать как председатель ВР, и в отставку точно не собираюсь", - добавил Разумков.

Арахамия после его слов отметил, что они с председателем ВР в хороших отношениях.

"Я просто хочу небольшой акцент сделать - спикера не выбирают, спикера делегируют, и монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это нужно всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любого человека. Дмитрий Александрович, вам скорейшего выздоровления, ждем вас в Верховной Раде", - заявил председатель фракции "Слуга народа".

Законопроект Зеленского "об олигархах"

Секретарь СНБО Алексей Данилов 11 мая рассказал о том, что президент поручил Совбезу, Антимонопольному комитету и Офису главы государства разработать проект закона о статусе олигархов в Украине.

Согласно его заявлению, в список олигархов могут попасть 13 украинских граждан, которые оказывают влияние на политический процесс в стране.

2 июня законопроект Владимира Зеленского "об олигархах" появился в Верховной Раде. Инициатива предусматривает создание реестра олигархов в Украине, который будет вести СНБО.

Советник главы ОП Михаил Подоляк говорил, что если крупный бизнес будет противостоять антиолигархическим инициативам Зеленского, то государство примет ответные меры.

1 июля Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект Зеленского №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Инициативу поддержали 275 парламентариев.