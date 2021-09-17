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В Украине стартовала система учета олигархов: как она будет работать

17 сентября 2021, 20:51
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В ней будет вестись учет всех людей, которые после принятия закона об олигархах в Раде будут под системой мониторинга СНБО.

СНБО, РНБО
СНБО ввела систему учета олигархов / rnbo.gov.ua

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны запустил систему мониторинга олигархов, предусматривающую законопроектом об олигархах.

Об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, 17 сентября.

"Аппарату СНБО была поставлена задача разработать систему мониторинга, и у нас сегодня был отчет о том, что в Аппарате СНБО разработана и введена в эксплуатацию в августе 2021 года современная информационно-аналитическая система, которая имеет систему третьего класса наивысшего уровня сложности", - сказал Данилов.

По его словам, система сможет осуществлять мониторинг всех тех людей, которые после принятия закона об олигархах в Верховной Раде должны быть под системой мониторинга СНБО.

Также он добавил, что реестр будет работать с открытыми документами, для служебного пользования и секретными материалами.

"Таких систем в нашей стране почти нет. Это первая система с такой защитой. Она построена таким образом, чтобы в случае принятия в Верховной Раде закона, мы сразу могли отреагировать на все те вопросы, которые перед нами поставит законодатель", - подчеркнул Данилов.

Напомним, на сегодняшнем заседании СНБО было принято решение о санкциях против лиц, причастных к проведению выборов в Госдуму на территории Крыма и Донбасса.

Против кого Украина ввела санкции

  • 53 члена ТИК;
  • 33 кандидата в Госдуму РФ;
  • 7 сотрудников ФСБ, связанных с отравлением Алексея Навального.
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СНБО закон об олигархах
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