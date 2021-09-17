В Украине стартовала система учета олигархов: как она будет работать

В ней будет вестись учет всех людей, которые после принятия закона об олигархах в Раде будут под системой мониторинга СНБО.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны запустил систему мониторинга олигархов, предусматривающую законопроектом об олигархах.
Об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, 17 сентября.
"Аппарату СНБО была поставлена задача разработать систему мониторинга, и у нас сегодня был отчет о том, что в Аппарате СНБО разработана и введена в эксплуатацию в августе 2021 года современная информационно-аналитическая система, которая имеет систему третьего класса наивысшего уровня сложности", - сказал Данилов.
По его словам, система сможет осуществлять мониторинг всех тех людей, которые после принятия закона об олигархах в Верховной Раде должны быть под системой мониторинга СНБО.
Также он добавил, что реестр будет работать с открытыми документами, для служебного пользования и секретными материалами.
"Таких систем в нашей стране почти нет. Это первая система с такой защитой. Она построена таким образом, чтобы в случае принятия в Верховной Раде закона, мы сразу могли отреагировать на все те вопросы, которые перед нами поставит законодатель", - подчеркнул Данилов.
Напомним, на сегодняшнем заседании СНБО было принято решение о санкциях против лиц, причастных к проведению выборов в Госдуму на территории Крыма и Донбасса.
Против кого Украина ввела санкции
- 53 члена ТИК;
- 33 кандидата в Госдуму РФ;
- 7 сотрудников ФСБ, связанных с отравлением Алексея Навального.