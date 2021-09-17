Украина ударила санкциями по организаторам выборов в Госдуму в Крыму и ОРДЛО - решение СНБО

Организаторов выборов в Госдуму в ОРДЛО ждут санкции / Reuters

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций против лиц, причастных в проведению выборов в Государственную Думу РФ на оккупированных территориях Украины.

Как подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга, это касается организации и проведения незаконных выборов в Госдуму на территории Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"Преимущественно санкции касаются выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе. Все участники этого процесса, члены комиссий, агитаторы, наблюдатели. Все они будут под санкциями. Санкции в ближайшее время из-за указа президента будут применены", - отметил Данилов.

Против кого Украина ввела санкции

53 члена ТИК;

33 кандидата в Госдуму РФ;

7 сотрудников ФСБ, связанных с отравлением Алексея Навального.

Выборы в Госдуму в Крыму и ОРДЛО: санкции грозят иностранцам

Данилов заявил, что Украина будет вводить санкции против иностранцев, если те будут участвовать в избирательном процессе в Госдуму в ОРДЛО и Крыму.

По его словам в Украине есть информация о гражданах ряда стран, которые планируют выступить в роли наблюдателей на выборах на временно оккупированных территориях.

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"Мы располагаем информацией об определенных гражданах Франции, Венесуэлы, Сербии и других стран, которые хотят приехать в качестве наблюдателей на выборах на эту территорию. Я еще раз настаиваю, все они без исключения будут под санкциями нашей страны", - заявил секретарь СНБО.

Выборы в Госдуму в ОРДЛО и Крыму

Ранее официальный Киев выразил протест в ответ на действия России по проведению выборов в Госдуму на территориях оккупированных Крыма и Донбасса. Незаконные мероприятия расцениваются как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.

Причастные к подобной деятельности будут нести ответственность согласно украинским законам. Запад должен усилить санкции против России и заявить о нелегитимности выборов в российский парламент в целом, заявили в Министерстве иностранных дел.

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Напомним, спикер Банковой Сергей Никифоров уточнил, что "российские выборы в Госдуму" на оккупированном Донбассе незаконны. На юридическом и политическом поле они ничего не значат. Киев таких процессов не признает, а украинские граждане могут проголосовать на подобных "выборах" в том случае, если это нужно для их безопасности.

В Европарламенте призвали Евросоюз не признавать выборы в Госдуму России в том случае, если в рамках избирательного процесса будут фальсификации. В этой ситуации Брюсселю нужно будет изучить возможность отстранения Москвы от деятельности в международных организациях.