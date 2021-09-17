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"Выборы" в Госдуму на Донбассе и в Крыму – вне закона: Украина жестко предупредила Россию об ударе

17 сентября 2021, 12:36
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Россия продолжает грубо нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины, заявили в МИД.

МИД Украины
В МИД призвали Запад не признавать выборы в Госдуму России / ZN.UA

Официальный Киев выражает протест в ответ на действия России по проведению выборов в Госдуму на территориях оккупированных Крыма и Донбасса. Незаконные мероприятия расцениваются как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Причастные к подобной деятельности будут нести ответственность согласно украинским законам. Запад должен усилить санкции против России и заявить о нелегитимности выборов в российский парламент в целом. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел.

В тексте заявления дипломатического ведомства, который опубликован в пятницу, 17 сентября, говорится о том, что Россия, действует в нарушение норм международного законодательства. Подключение к российскому избирательному процессу жителей оккупированных Крыма и Донбасса не только исказит результаты выборов, но и поставит их легитимность под сомнение. Причем речь идет о выборах в Госдуму в целом.Читайте такжеПочему Россия захотела переселять к себе жителей Донбасса

"Привлечение к голосованию граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, как и почти 1,5 млн избирателей, которые сейчас проживают во временно оккупированном Крыму, существенно исказит результаты выборов в Госдуму РФ и в целом ставят под сомнение их легитимность", - отмечают в МИД.

Кроме того, Киев предупреждает, что все, кто причастен к проведению противозаконного избирательного процесса на временно оккупированных территориях Украины, будут привлечены к ответственности согласно действующих норм украинского законодательства.

Также Украина призывает Запад выступить с осуждением действий России, заявить о нелегитимности выборов в Госдуму в целом, и ужесточить санкционный режим в отношении Москвы.

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Читайте также"Россия в Крыму и на Донбассе – оккупант": Кулеба раскритиковал "избирательные карусели" в ОРДЛО"Призываем иностранные государства и международные организации решительно осудить незаконные действия РФ, четко заявить о непризнании результатов выборов на временно оккупированных территориях Украины и нелегитимности сложившейся таким образом Государственной думы РФ, усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в частности путем расширения против нее санкций", - подчеркнули в Министерстве иностранных дел Украины.

Выборы в Госдуму России

В Службе безопасности Украины 9 сентября заявили, что главари российских незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" 9 сентября запустили деятельность по раздаче паспортов России на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Как сказали в спецслужбе, подобные действия связаны с выборами в российскую Госдуму.

Целью России является участие в избирательном процессе в Госдуму, который пройдет с 17 по 19 сентября, лиц, которые получили российские паспорта и проживают на Донбассе.

Спикер Банковой Сергей Никифоров уточнил, что "российские выборы в Госдуму" на оккупированном Донбассе незаконны. На юридическом и политическом поле они ничего не значат. Киев таких процессов не признает, а украинские граждане могут проголосовать на подобных "выборах" в том случае, если это нужно для их безопасности.

В Европарламенте призвали Евросоюз не признавать выборы в Госдуму России в том случае, если в рамках избирательного процесса будут фальсификации. В этой ситуации Брюсселю нужно будет изучить возможность отстранения Москвы от деятельности в международных организациях.

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