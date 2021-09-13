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У Зеленского разрешили жителям ОРДЛО голосовать на выборах в Госдуму

13 сентября 2021, 08:05
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Юридическая ценность результатов голосования на оккупированных территориях  ничтожная, подчеркнул Сергей Никифоров.

Сергей Никифоров
Сергей Никифоров / Офис президента

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал намерение России провести выборы в Госдуму в оккупированном Крыму и на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Как подчеркнул он в эфире канала Дом, жители оккупированных Россией территорий с паспортами РФ могут проголосовать на выборах в Госдуму.

Вместе с тем пресс-секретарь Владимира Зеленского пояснил, что на международном уровне это не будет иметь "абсолютно никакого значения".

"Юридическая ценность результатов голосования на оккупированных территориях ничтожная. Но если человеку надо показать какую-то вовлеченность демонстративно, чтобы обезопасить себя, пусть голосует, без проблем. Но на международном уровне и на уровне юридическом, легитимном это не имеет абсолютно никакого значения", - сказал он.

При этом Никифоров напомнил слова Зеленского о том, что если для ощущения безопасности, для решения бытовых вопросов жителю оккупированной территории надо получить российский паспорт - "пусть он его получает, если надо, чтобы он проголосовал - пусть голосует".

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Он также добавил: "Все равно Украина вернет эти территории, и люди, которые остаются украинцами, вернут свои украинские паспорта. Не вернут их, они их просто достанут из-под матрасов или где они их там прячут".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что оккупированные районы Донбасса, а также захваченный РФ Крым никогда не будет русской территорией.

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Он подчеркнул, что тем, кто сейчас живёт на временно оккупированном Донбассе нужно разобраться в себе, и ответить на вопрос, кто они: украинцы или русские.

Зеленский подчеркнул, что если ответ "русский", то лучше уже подыскивать место в России, поскольку Донбасс будет украинским, более того без Украины там никогда не будет цивилизации.

"Донбасс никогда не будет русской территорией, рано или поздно Украина вернётся. Неважно, сколько времени он будет оккупирован", - заявил президент.

А всех тех жителей региона, которые связывают своё будущее с Россией, а не с Украиной он призвал уезжать в РФ.

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