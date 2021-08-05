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"Езжайте в РФ": Зеленский резко обратился к жителям Донбасса, считающим себя россиянами

5 августа 2021, 11:14
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Донбасс будет украинским, более того без Украины там никогда не будет цивилизации, уверен президент.

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Владимир Зеленский / Скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что оккупированные районы Донбасса, а также захваченный РФ Крым никогда не будет русской территорией.

В интервью на канале Дом он подчеркнул, что тем, кто сейчас живёт на временно оккупированном Донбассе нужно разобраться в себе, и ответить на вопрос, кто они: украинцы или русские.

Зеленский подчеркнул, что если ответ "русский", то лучше уже подыскивать место в России, поскольку Донбасс будет украинским, более того без Украины там никогда не будет цивилизации.

"Донбасс никогда не будет русской территорией, рано или поздно Украина вернётся. Неважно, сколько времени он будет оккупирован", - заявил президент.

А всех тех жителей региона, которые связывают своё будущее с Россией, а не с Украиной он призвал уезжать в РФ.

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"Любишь Россию и считаешь, что всю жизнь чувствовал, что территория Украины - это Россия, если ты так чувствуешь, то во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России - это правильно", - отметил глава государства.

Он уверен в том, что Донбасс никогда не будет российской территорией. По его мнению, "Без Украины на этой территории цивилизации не будет. Это как стена в Берлине. Это неважно, в любом случае люди, история воспользуются моментом и стена рухнет. Если не договорятся, все равно, воспользуются моментом люди". Все равно, по словам Зеленского, наступит момент возвращения, и не важно, сколько это займет времени.

При этом Зеленский добавил, что силой никто никого выгонять не будет.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в том, что она якобы не хочет возвращать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в статье главы РФ "Об историческом единстве русских и украинцев".

В частности, речь идет о том, что Россия якобы "сделала все возможное для того, чтобы прекратить войну на Донбассе". А именно - заключила минские договоренности, которые Украина, как убежден Путин, якобы отказывается выполнять.

Владимир Зеленский новости Украины новости Крыма новости Донбасса
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