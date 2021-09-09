Спасают путинскую "Единую Россию": на Донбассе массово раздают паспорта РФ к выборам в Госдуму

Украинские спецслужбы продолжают фиксировать незаконные действия оккупационных властей в ОРДЛО.
На оккупированных территориях Донбасса в преддверии выборов в Государственную думу России руководство боевиков "ДНР" и "ЛНР" начало массовую незаконную выдачу паспортов РФ.
Как сообщает Служба безопасности Украины, массовая выдача началась с июня 2021 по прямому указанию РФ – оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей временно оккупированных территорий.
Таким образом кремлевский режим пытается обеспечить явку на выборы на фоне усиливающегося недоверия к избирательному процессу в самой России и рекордному падению рейтинга правящей партии.
При этом, как отмечают в СБУ, выданные Россией документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ. Все потому, что в паспортах проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области и не указывают прописку.
СБУ установила, что с такими паспортами жителей ОРДЛО планируют вывозить для голосования в приграничные города Ростовской области. Также планируется незаконное "электронное голосование", в том числе на территории "Л/ДНР". Для этого людей обязывают регистрировать на свои персональные данные электронную почту.
Паспорта РФ в Украине
- В июле 2019 года российский президент Владимир Путин подписал указ, на основании которого Россия предложила жителям Донецкой и Луганской областей в упрощенной форме получить гражданство РФ. От них требовались документы, подтверждающие проживание на Донбассе по состоянию на апрель 2014 года.
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Украина не будет применять санкции в отношении жителей оккупированных территорий, получивших российские паспорта. Однако им нужно будет сделать выбор и отказаться от одного из гражданств.
- 26 января в российской миграционной службе заявили, что в 2020 году Россия выдала 409,5 тысяч паспортов РФ украинским гражданам.
- Вице-спикер Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что Россия намерена раздать на Донбассе еще 800 тысяч паспортов.