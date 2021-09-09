Спасают путинскую "Единую Россию": на Донбассе массово раздают паспорта РФ к выборам в Госдуму

Кремлевский режим пытается обеспечить явку на фоне падения уровня доверия к выборам в РФ / Фото: СБУ

На оккупированных территориях Донбасса в преддверии выборов в Государственную думу России руководство боевиков "ДНР" и "ЛНР" начало массовую незаконную выдачу паспортов РФ.

Как сообщает Служба безопасности Украины, массовая выдача началась с июня 2021 по прямому указанию РФ – оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей временно оккупированных территорий.

Таким образом кремлевский режим пытается обеспечить явку на выборы на фоне усиливающегося недоверия к избирательному процессу в самой России и рекордному падению рейтинга правящей партии.

При этом, как отмечают в СБУ, выданные Россией документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ. Все потому, что в паспортах проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области и не указывают прописку.

СБУ установила, что с такими паспортами жителей ОРДЛО планируют вывозить для голосования в приграничные города Ростовской области. Также планируется незаконное "электронное голосование", в том числе на территории "Л/ДНР". Для этого людей обязывают регистрировать на свои персональные данные электронную почту.

Паспорта РФ в Украине