"Люди в России должны иметь право выбора": в ЕС могут не признать парламентские выборы в РФ

РФ призвали немедленно освободить из тюрьмы оппозиционера Алексея Навального и его сторонников.
В Европейском парламенте призывают ЕС быть готовым не признавать выборы в Госдуму РФ. Это будет в том случае, если их признают сфальсифицированными. Такое мнение высказали в проекте отчета о будущей стратегии отношений Европейского союза с Россией.
"ЕС должен быть готов не признавать парламент России, и рассмотреть вопрос об исключении России из международных организаций и Парламентской ассамблеи Совета Европы", – говорится в документе. Европарламент планирует утвердить его 15 сентября, а объявить результаты – 16 сентября.
Это будет в том случае, если парламентские выборы 2021 года в России будут признаны мошенническими и такими, которые были проведены с нарушением демократических принципов и международного права.
"Люди в России должны иметь право выбора, как и люди в любой другой демократической стране. Когда ключевые игроки оппозиции и противники русской правящей партии сидят в тюрьмах или под домашним арестом, тогда выбора нет", – заявил автор отчета, евродепутат от Литвы Андрюс Кубилюс.
Он в очередной раз призвал освободить из тюрьмы оппозиционера Алексея Навального и его сторонников.
В каких сферах ЕС следует работать с Москвой
- Контроль над вооружениями,
- строительство мира,
- глобальная безопасность,
- изменение климата.
Однако такое сотрудничество должно быть четко обусловлено желанием Кремля соблюдать права человека и нормы международного права, пояснил евродепутат.
Выборы в Госдуму РФ: что надо знать
- Выборы депутатов Государственной думы – нижней палаты российского парламента – пройдут в России 17−19 сентября.
- Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что люди на оккупированных Россией территориях могут участвовать в выборах в Госдуму РФ при условии, если "им надо показать какую-то вовлеченность демонстративно, чтобы обезопасить себя".
- По данным СБУ, перед выборами в Госдуму в ОРДЛО начали массово выдавать жителям российские паспорта — так Кремль пытается обеспечить явку на выборы на фоне недоверия к избирательному процессу в РФ и падения рейтинга правящей партии.