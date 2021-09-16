"Люди в России должны иметь право выбора": в ЕС могут не признать парламентские выборы в РФ

Европарламент рекомендует не признавать выборы в Госдуму России / "ТВ Центр"

В Европейском парламенте призывают ЕС быть готовым не признавать выборы в Госдуму РФ. Это будет в том случае, если их признают сфальсифицированными. Такое мнение высказали в проекте отчета о будущей стратегии отношений Европейского союза с Россией.

"ЕС должен быть готов не признавать парламент России, и рассмотреть вопрос об исключении России из международных организаций и Парламентской ассамблеи Совета Европы", – говорится в документе. Европарламент планирует утвердить его 15 сентября, а объявить результаты – 16 сентября.

Это будет в том случае, если парламентские выборы 2021 года в России будут признаны мошенническими и такими, которые были проведены с нарушением демократических принципов и международного права.

"Люди в России должны иметь право выбора, как и люди в любой другой демократической стране. Когда ключевые игроки оппозиции и противники русской правящей партии сидят в тюрьмах или под домашним арестом, тогда выбора нет", – заявил автор отчета, евродепутат от Литвы Андрюс Кубилюс.

Он в очередной раз призвал освободить из тюрьмы оппозиционера Алексея Навального и его сторонников.

В каких сферах ЕС следует работать с Москвой

Контроль над вооружениями,

строительство мира,

глобальная безопасность,

изменение климата.

Однако такое сотрудничество должно быть четко обусловлено желанием Кремля соблюдать права человека и нормы международного права, пояснил евродепутат.

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