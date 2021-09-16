УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Люди в России должны иметь право выбора": в ЕС могут не признать парламентские выборы в РФ

16 сентября 2021, 10:40

РФ призвали немедленно освободить из тюрьмы оппозиционера Алексея Навального и его сторонников.

Госдума
Европарламент рекомендует не признавать выборы в Госдуму России / "ТВ Центр"

В Европейском парламенте призывают ЕС быть готовым не признавать выборы в Госдуму РФ. Это будет в том случае, если их признают сфальсифицированными. Такое мнение высказали в проекте отчета о будущей стратегии отношений Европейского союза с Россией.

"ЕС должен быть готов не признавать парламент России, и рассмотреть вопрос об исключении России из международных организаций и Парламентской ассамблеи Совета Европы", – говорится в документе. Европарламент планирует утвердить его 15 сентября, а объявить результаты – 16 сентября.

Это будет в том случае, если парламентские выборы 2021 года в России будут признаны мошенническими и такими, которые были проведены с нарушением демократических принципов и международного права.

"Люди в России должны иметь право выбора, как и люди в любой другой демократической стране. Когда ключевые игроки оппозиции и противники русской правящей партии сидят в тюрьмах или под домашним арестом, тогда выбора нет", – заявил автор отчета, евродепутат от Литвы Андрюс Кубилюс.

Он в очередной раз призвал освободить из тюрьмы оппозиционера Алексея Навального и его сторонников.

В каких сферах ЕС следует работать с Москвой

  • Контроль над вооружениями,
  • строительство мира,
  • глобальная безопасность,
  • изменение климата.

Однако такое сотрудничество должно быть четко обусловлено желанием Кремля соблюдать права человека и нормы международного права, пояснил евродепутат.

Выборы в Госдуму РФ: что надо знать

viber
Евросоюз Алексей Навальный Выборы в Госдуму России-2021
Сейчас вы просматриваете новость «"Люди в России должны иметь право выбора": в ЕС могут не признать парламентские выборы в РФ». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Генерал СБУ назвал восемь областей, которым грозит возможное вторжение войск РФГенерал СБУ назвал восемь областей, которым грозит возможное вторжение войск РФ Финансовый гороскоп на неделю 13-19 сентября: успех в делах, увеличение дохода или подарокФинансовый гороскоп на неделю 13-19 сентября: успех в делах, увеличение дохода или подарок Симптомы сердечного приступа: четыре предупреждающих знака, которые могут появиться за неделю до смертельного событияСимптомы сердечного приступа: четыре предупреждающих знака, которые могут появиться за неделю до смертельного события Apple презентовала iPhone 13: что изменилось и сколько стоитApple презентовала iPhone 13: что изменилось и сколько стоит Арестович назвал АТО "курортом для мальчиков" и попал в громкий скандалАрестович назвал АТО "курортом для мальчиков" и попал в громкий скандал

Последние новости

11:10

Бойкот ООН саммита Украины по Крыму: Кулеба разнес организацию и пообещал разобраться

10:57

Когда Казанская осенняя 2021: дата, традиции и запреты дня, пора свадеб, молитва

10:56

Мощный взрыв в Карпатах: СМИ выяснили возможную причину ЧП и имена погибших и пострадавших Видео

10:40

"Люди в России должны иметь право выбора": в ЕС могут не признать парламентские выборы в РФ

10:37

Выбросил тело в лесополосе: отец задушил своего трехлетнего сына на Сумщине

Реклама
10:28

Выдавали себя за сотрудников банка и украли десятки миллионов: на Сумщине разоблачили банду аферистов

10:16

Мадонна в фате с трудом уместила грудь в непристойное боди

09:51

Врачи рассказали, как алкоголь влияет на давление Видео

09:38

Тука объяснил, зачем России Черное и Азовское моря Видео

09:37

"Раздали бы пенсионерам лучше": в Сети возмущаются свалкой авокадо в Киеве

09:33

Если б было море спайса - рецензия и обзор на фильм Дюна 2021 Дени Вильнева Видео

09:32

Собирал на игрушки: во Львове 3-летний мальчик отдал все свои сбережения на лечение больной девочки Видео

09:13

Вакцинация от гриппа 2021: чего ждать от нового эпидсезона Видео

08:53

Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака: несчастный случай, расходы или разрыв отношений

08:33

Коронавирус в Украине: впервые с мая - более 5 тысяч новых случаев COVID-19, смертей - больше сотни Видео

08:32

Развели костер во время привала: в Карпатах подорвалась группа туристов с детьми, 2 человека погибли Видео

08:10

В Белом доме прокомментировали возможность передачи Киеву системы Железный купол Видео

07:59

Пока Россия шантажирует Европу, платить цену за газ придется Украине мнение

07:57

"Пройдитесь по инфекционному отделению": глава Минздрава ответил противникам вакцинации Видео

07:33

Улучшает иммунитет: ученые объяснили, зачем нужна третья доза вакцины Pfizer Видео

Реклама
06:53

Миллиардер, ассистентка врача, экс-пилот ВВС и профессор: SpaceX отправила на орбиту первый гражданский экипаж Видео

06:42

Лакмусовая бумажка для Банковой: почему Арестович снова оказался в эпицентре скандала мнение

06:00

Врач рассказала, какие анализы помогут проверить состояние щитовидки

06:00

Надвигается самая сильная магнитная буря в сентябре 2021: чем грозит этот метеодур Видео

05:50

Железный купол для Украины: Арестович объяснил, как ПРО США защитит Донбасс от ракетных ударов

05:40

Жена Михаэля Шумахера со слезами на глазах рассказала о состоянии легенды Формулы-1

05:20

Вывод войск и уход России с Донбасса: в США назвали сценарий прекращения войны на востоке Украины

05:00

За полвека количество аномально жарких дней на Земле увеличилось вдвое: впереди "тепловой стресс" Видео

04:00

Впервые в мире: подросток, страдающий зависимостью от видеоигр, попал в больницу

04:00

"Посадить не на крючок, а на крюк": политолог объяснил, зачем РФ новая эскалация на Донбассе

03:51

К чему снится рыба: что говорят известные сонники

02:25

Врачи назвали чай, который избавляет от некоторых симптомов Паркинсона Видео

02:09

Налетит снег и ударит мороз: синоптики озвучили детальный прогноз погоды на октябрь Видео

01:32

Эксперт объяснил, как заставить украинцев делать прививки от коронавируса

01:21

Назван мясной продукт, который вызывает рак Видео

00:45

Приметы на 16 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

00:00

Одну из школ на Прикарпатье атаковали ядовитые змеи

15 сентября, среда
23:26

Выяснилось, какие области на грани попадания в "красную зону"

22:43

В Минздраве пояснили, почему резко подскочило число случаев COVID-19 Видео

22:24

В Украине резко выросли цены на топливо: стоимость дизеля и бензина побила рекорд

Реклама
22:11

Эректильная дисфункция: названа еда, способная помочь победить неприятное состояние Видео

21:59

Под Одессой чиновница в пачке станцевала в горсовете для мэра, "на помощь" пришел "Чумной доктор" Видео

21:45

Медикам существенно повысят зарплаты: когда и на сколько

21:42

Шахтер разгромно проиграл Шерифу в Лиге чемпионов

21:24

Названо самое правильное время отхода ко сну Видео

21:18

В США готовы усилить поддержку Украины в противостоянии с РФ: американский дипломат назвал условия

21:17

Назван самый полезный в мире завтрак: готовить всего 5 минут Видео

21:06

Вкусная еда и мягкая кровать: под Львовом бездомный мужчина проникал в дома

21:02

На Ровенщине мужчина изнасиловал девочку в развлекательном комплексе

20:42

Болезни сердца: вкусное угощение может помочь снизить риск и отсрочить старение Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять