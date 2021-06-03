У Зеленского объявили о новых инициативах по олигархам и предупредили об ударе

Украина установит правила влияния крупного бизнеса на политику, утверждает Михаил Подоляк.
После того, как Верховная Рада примет законопроект "о статусе олигарха" авторства Владимира Зеленского, общество будет защищено от разрушительного влияния олигархата. Однако будут разрабатываться и другие проекты законов для укрепления инициативы и построения оптимальных правил взаимодействия государства и крупного бизнеса. Если какие-либо группы станут противодействовать таким идеям, государство даст немедленный ответ. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
В комментарии Украинской правде он рассказал о том, что помимо инициативы президента, направленной на то, чтобы олигархи становились крупными бизнесменами, будут и другие законопроекты. Задачей властей является построение антимонопольных правил и демократического механизма лоббизма в Украине.
"Следует понимать, что это не единственный законопроект, который будет способствовать превращению олигархов в обычных крупных бизнесменов. Этот законопроект, когда его поддержат депутаты, будет работать в комплексе с другими уже существующими законодательными актами и теми, которые ещё разрабатываются. Украина должна получить усиленные антимонопольные правила и правила цивилизованного лоббизма. То, что уже есть и действует во всех развитых демократических государствах", - отметил Подоляк.
Также он добавил, что президент не планирует "поставить в тупик крупный бизнес". Инициативы предполагают время для перехода к новым правилам игры. Однако те группы, которые будут саботировать такие решения, получат ответ от государства.Читайте такжеЗеленский пригрозил олигархам санкциями и поставил жесткие условия
"У всех соответствующих субъектов будет время для того, чтобы перейти в систему цивилизованных правил. Но если какие-то олигархические структуры будут противодействовать, они получат немедленный ответ от государства", - подчеркнул Михаил Подоляк.
Законопроект Зеленского о "статусе олигарха"
Секретарь СНБО Алексей Данилов 11 мая говорил, что президент Зеленский дал задание Совету национальной безопасности, Антимонопольному комитету и Офису президента разработать проект закона о статусе олигархов.
Тогда чиновник указал, что под действие такого закона может подпадать деятельность 13 украинских граждан, которые влияют на внутреннюю и внешнюю политику Украины.
2 июня президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект под №5599 "об олигархах". Инициатива предусматривает создание реестра лиц, которые по закону будут признаны олигархами.
Кто окажется олигархом
В частности, олигархами будут считаться люди, которые принимают участие в политической жизни страны, серьезно влияют на СМИ, являются выгодополучателями монополии или субъекта хозяйствования или владеют активами, стоимость которых превышает 1 миллион прожиточных минимумов. Лица, деятельность которых соответствует трем из четырех критериев, будут считаться олигархами.