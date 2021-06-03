У Зеленского объявили о новых инициативах по олигархам и предупредили об ударе

Государство будет бороться с бизнес-группами, саботирующих законы "об олигархах" - Офис президента / УНИАН

После того, как Верховная Рада примет законопроект "о статусе олигарха" авторства Владимира Зеленского, общество будет защищено от разрушительного влияния олигархата. Однако будут разрабатываться и другие проекты законов для укрепления инициативы и построения оптимальных правил взаимодействия государства и крупного бизнеса. Если какие-либо группы станут противодействовать таким идеям, государство даст немедленный ответ. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В комментарии Украинской правде он рассказал о том, что помимо инициативы президента, направленной на то, чтобы олигархи становились крупными бизнесменами, будут и другие законопроекты. Задачей властей является построение антимонопольных правил и демократического механизма лоббизма в Украине.

"Следует понимать, что это не единственный законопроект, который будет способствовать превращению олигархов в обычных крупных бизнесменов. Этот законопроект, когда его поддержат депутаты, будет работать в комплексе с другими уже существующими законодательными актами и теми, которые ещё разрабатываются. Украина должна получить усиленные антимонопольные правила и правила цивилизованного лоббизма. То, что уже есть и действует во всех развитых демократических государствах", - отметил Подоляк.

Также он добавил, что президент не планирует "поставить в тупик крупный бизнес". Инициативы предполагают время для перехода к новым правилам игры. Однако те группы, которые будут саботировать такие решения, получат ответ от государства.Читайте такжеЗеленский пригрозил олигархам санкциями и поставил жесткие условия

"У всех соответствующих субъектов будет время для того, чтобы перейти в систему цивилизованных правил. Но если какие-то олигархические структуры будут противодействовать, они получат немедленный ответ от государства", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Законопроект Зеленского о "статусе олигарха"

Секретарь СНБО Алексей Данилов 11 мая говорил, что президент Зеленский дал задание Совету национальной безопасности, Антимонопольному комитету и Офису президента разработать проект закона о статусе олигархов.

Тогда чиновник указал, что под действие такого закона может подпадать деятельность 13 украинских граждан, которые влияют на внутреннюю и внешнюю политику Украины.

2 июня президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект под №5599 "об олигархах". Инициатива предусматривает создание реестра лиц, которые по закону будут признаны олигархами.

Кто окажется олигархом

В частности, олигархами будут считаться люди, которые принимают участие в политической жизни страны, серьезно влияют на СМИ, являются выгодополучателями монополии или субъекта хозяйствования или владеют активами, стоимость которых превышает 1 миллион прожиточных минимумов. Лица, деятельность которых соответствует трем из четырех критериев, будут считаться олигархами.