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СНБО готовит "Закон об олигархах": в список внесли 13 человек

11 мая 2021, 13:39
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Алексей Данилов говорит, что эти люди имеют "очень большое" влияние на украинскую экономику, внутриполитические и внешнеполитические процессы.

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Закон об олигархах будет касаться как минимум 13 человек / Reuters

Под действие будущего закона о статусе олигарха в Украине "уверенно" подпадают 13 человек. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве.

"Один из больших вызовов, который сегодня существует (...) и на крайнем заседании Совета нацбезопасности и обороны президент дал задание аппарату Совета нацбезопасности, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон об олигархах, которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы", - заявил Данилов.

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"По моему мнению и по тем критериям, которые мы рассчитываем в Аппарате Совета нацбезопасности и обороны, готовя этот документ - мы имеем в виду сегодня 13 человек, которых мы можем с уверенностью отнести именно к олигархической среде, которые имеют очень большое влияние внутри нашей страны и вне нашей страны", - отметил он.

Он добавил, что "если мы не уберем это, если мы не завершим борьбу с пятой колонной - то сохранять независимость нашего государства будет крайне сложно".

Кто может попасть в список

По данным источников журналиста Сергея Лещенко, а также издания Капитал, в список попадут такие персоны:

  1. Ринат Ахметов,
  2. Петр Порошенко,
  3. Дмитрий Фирташ,
  4. Игорь Коломойский,
  5. Виктор Пинчук,
  6. Сергей Левочкин,
  7. Виктор Медведчук,
  8. Вадим Новинский,
  9. Юрий Косюк,
  10. Олег Бахматюк,
  11. Константин Жеваго,
  12. Галина и Александр Гереги.

"Превратят в бизнесменов"

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский инициировал разработку законопроекта, направленного на снижение влияния олигархов на украинскую политику и превращение их "в обычных бизнесменов". В народе его уже прозвали "законом об олигархах".

"Я предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента совместно с Антимонопольным комитетом разработать новый законопроект, а такого у нас в Украине еще не было, считаю, что сегодня это один из приоритетов - разработать фундаментальный законопроект про статус олигархов – что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов", - заявил Зеленский в эфире одного из телеканалов.

Ринат Ахметов Петр Порошенко Дмитрий Фирташ Сергей Левочкин Виктор Медведчук Виктор Пинчук
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