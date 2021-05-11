СНБО готовит "Закон об олигархах": в список внесли 13 человек

Алексей Данилов говорит, что эти люди имеют "очень большое" влияние на украинскую экономику, внутриполитические и внешнеполитические процессы.
Под действие будущего закона о статусе олигарха в Украине "уверенно" подпадают 13 человек. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве.
"Один из больших вызовов, который сегодня существует (...) и на крайнем заседании Совета нацбезопасности и обороны президент дал задание аппарату Совета нацбезопасности, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон об олигархах, которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы", - заявил Данилов.
Читайте такжеУкраинская "борьба с олигархами" - старый скучный не смешной цирк
"По моему мнению и по тем критериям, которые мы рассчитываем в Аппарате Совета нацбезопасности и обороны, готовя этот документ - мы имеем в виду сегодня 13 человек, которых мы можем с уверенностью отнести именно к олигархической среде, которые имеют очень большое влияние внутри нашей страны и вне нашей страны", - отметил он.
Он добавил, что "если мы не уберем это, если мы не завершим борьбу с пятой колонной - то сохранять независимость нашего государства будет крайне сложно".
Кто может попасть в список
По данным источников журналиста Сергея Лещенко, а также издания Капитал, в список попадут такие персоны:
- Ринат Ахметов,
- Петр Порошенко,
- Дмитрий Фирташ,
- Игорь Коломойский,
- Виктор Пинчук,
- Сергей Левочкин,
- Виктор Медведчук,
- Вадим Новинский,
- Юрий Косюк,
- Олег Бахматюк,
- Константин Жеваго,
- Галина и Александр Гереги.
"Превратят в бизнесменов"
15 апреля президент Украины Владимир Зеленский инициировал разработку законопроекта, направленного на снижение влияния олигархов на украинскую политику и превращение их "в обычных бизнесменов". В народе его уже прозвали "законом об олигархах".
"Я предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента совместно с Антимонопольным комитетом разработать новый законопроект, а такого у нас в Украине еще не было, считаю, что сегодня это один из приоритетов - разработать фундаментальный законопроект про статус олигархов – что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов", - заявил Зеленский в эфире одного из телеканалов.