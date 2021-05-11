СНБО готовит "Закон об олигархах": в список внесли 13 человек

Закон об олигархах будет касаться как минимум 13 человек / Reuters

Под действие будущего закона о статусе олигарха в Украине "уверенно" подпадают 13 человек. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве.

"Один из больших вызовов, который сегодня существует (...) и на крайнем заседании Совета нацбезопасности и обороны президент дал задание аппарату Совета нацбезопасности, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон об олигархах, которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы", - заявил Данилов.

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"По моему мнению и по тем критериям, которые мы рассчитываем в Аппарате Совета нацбезопасности и обороны, готовя этот документ - мы имеем в виду сегодня 13 человек, которых мы можем с уверенностью отнести именно к олигархической среде, которые имеют очень большое влияние внутри нашей страны и вне нашей страны", - отметил он.

Он добавил, что "если мы не уберем это, если мы не завершим борьбу с пятой колонной - то сохранять независимость нашего государства будет крайне сложно".

Кто может попасть в список

По данным источников журналиста Сергея Лещенко, а также издания Капитал, в список попадут такие персоны:

Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский, Юрий Косюк, Олег Бахматюк, Константин Жеваго, Галина и Александр Гереги.

"Превратят в бизнесменов"

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский инициировал разработку законопроекта, направленного на снижение влияния олигархов на украинскую политику и превращение их "в обычных бизнесменов". В народе его уже прозвали "законом об олигархах".

"Я предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента совместно с Антимонопольным комитетом разработать новый законопроект, а такого у нас в Украине еще не было, считаю, что сегодня это один из приоритетов - разработать фундаментальный законопроект про статус олигархов – что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов", - заявил Зеленский в эфире одного из телеканалов.