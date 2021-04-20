Данилов сделал предупреждение РФ в случае нападения на Украину

Россия накопила большое количество войск на границе для провокаций, считает Данилов.
Украинская армия существенно изменилась за последние годы и сегодня ВСУ готовы защитить страну от российской агрессии, и Совет национальной безопасности и обороны готовит разные сценарии реагирования на стягивание войск России к границам Украины.
Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на встрече с главой Бюро нацбезопасности Польши Павелом Солохом, ситуация мониторится круглосуточно.
В пресс-службе СНБО отметили, что стороны обсудили обстановку в регионе, особое внимание уделив вопросу эскалации гибридной агрессии России и обострения на линии разграничения на Донбассе, а также ситуации в оккупированном Крыму.
По словам Данилова, Россия накопила большое количество войск на границе для провокаций, группировка насчитывает десятки тысяч военнослужащих.
"Мы мониторим ситуацию круглосуточно и разрабатываем различные сценарии реагирования. Украинская армия образца 2014 и 2021 – это совершенно разные армии, и наше войско готово дать отпор стране-агрессору", - сказал он.
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В свою очередь, Солох заверил в поддержке Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув, что Россия несет ответственность за эскалацию напряжения.
Войска России у границ Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что настоящей целью наращивания Россией военного присутствия вблизи границ Украины может быть усиление давления на страну с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед обсуждением министрами иностранных дел Евросоюза ситуации на границе Украины призвал Россию отвести войска.