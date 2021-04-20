Данилов сделал предупреждение РФ в случае нападения на Украину

Данилов предостерег РФ от наступления / inform.ua

Украинская армия существенно изменилась за последние годы и сегодня ВСУ готовы защитить страну от российской агрессии, и Совет национальной безопасности и обороны готовит разные сценарии реагирования на стягивание войск России к границам Украины.

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на встрече с главой Бюро нацбезопасности Польши Павелом Солохом, ситуация мониторится круглосуточно.

В пресс-службе СНБО отметили, что стороны обсудили обстановку в регионе, особое внимание уделив вопросу эскалации гибридной агрессии России и обострения на линии разграничения на Донбассе, а также ситуации в оккупированном Крыму.

По словам Данилова, Россия накопила большое количество войск на границе для провокаций, группировка насчитывает десятки тысяч военнослужащих.

"Мы мониторим ситуацию круглосуточно и разрабатываем различные сценарии реагирования. Украинская армия образца 2014 и 2021 – это совершенно разные армии, и наше войско готово дать отпор стране-агрессору", - сказал он.

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В свою очередь, Солох заверил в поддержке Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув, что Россия несет ответственность за эскалацию напряжения.

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